En joven que murió en Gran Canaria al chocar con una guagua perdió el control de su coche

Un joven de 29 años, identificado como Jacob F. T., falleció en la tarde de ayer al, supuestamente, perder el control de su vehículo, invadir el carril contrario y colisionar contra una guagua en la carretera GC-500, a la altura del barranco de Balito en el municipio de Mogán. El fallecido, que había sido padre recientemente, era simpatizante del PSOE del municipio del sur de Gran Canaria, con el que concurrió a las pasadas elecciones municipales como número 14 de la lista; y trabajaba en el supermercado Spar del Centro Comercial Europa en Puerto Rico.

El accidente ocurrió en torno a las 15.14 horas.Jacob F. T. circulaba en sentido Puerto Rico cuando en una curva a derechas presuntamente invadía el carril contrario en el punto kilométrico 35 de la citada vía. En ese momento, una guagua de servicio discrecional iba en sentido contrario y el chófer, de 37 años, no pudo evitar la colisión. El impacto deformó el lado del pasajero del coche, un Citroën C3.

Una enfermera que viajaba en el transporte de pasajeros fue la primera en atender al conductor y comprobó que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Junto a otro médico decidieron sacar al afectado del habitáculo e iniciaron las tareas de reanimación, en las que también colaboraron los bomberos del Consorcio del parque de Puerto Rico.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 movilizó una ambulancia de soporte vital básico y otra medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyos sanitarios continuaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas sin obtener resultado, por lo que confirmaron su fallecimiento en el lugar de los hechos.

Agentes de la Policía Local y miembros de Protección Civil de Mogán también acudieron al lugar de los hechos, donde colaboraron con el resto de recursos de emergencias. Por su parte, Guardia Civil de Tráfico inició el atestado para determinar las causas de la colisión. Las primeras hipótesis apuntan a que Jacob F. T. presuntamente perdió el control del coche por causas que se investigan, invadió el carril contrario y chocó contra la guagua, indicaron las fuentes consultadas.

El fallecido tenía una hija de siete meses, según indicaron amigos suyos. Simpatizante del PSOE, formó parte de la plancha para las elecciones municipales de 2015. El concejal socialista en Mogán Artemi Artíles apuntó que el pueblo de Arguineguín estaba "consternado" por la muerte del joven. "Era muy deportista, muy querido, con una gran vida social; deja un hueco importante".

Amante del fútbol, jugó en los equipos C. D. Cercados de Espino y C. D. Arguineguín, club este último en el que formó parte hasta la temporada 2016 / 2017. Siguió ligado a la entidad, aunque debido a su horario laboral no pudo formar parte de la plantilla. El club incluso intentó suspender el partido que anoche le enfrentaba al Estrella. Sin embargo, la federación declinó la solicitud al no estar Jacob F. T. federado este año. Sus compañeros recalcaron que el pueblo de Arguineguín estaba ayer sumido en el dolor al conocer su muerte.