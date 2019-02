La juez espera por la familia de Romina para cotejar su ADN con el pulmón

La autoridad judicial confirmó que los restos orgánicos localizados por un turista el pasado 5 de enero, en la orilla de la playa de Las Cucharas y que un socorrista de ese arenal de Costa Teguise depositó en un contenedor de obra cercano a ese litoral cuando aún el marido de la joven paraguaya de 28 años, Romina Celeste Núñez no había denunciado su desaparición, son humanos.

El socorrista comunicó el hallazgo del trozo de pulmón a la Guardia Civil días después, cuando se hizo pública la búsqueda de Romina a partir de que su marido, Raúl Díaz Cachón, de 44 años, acudiera a la Benemérita el 8 de enero a denunciar su desaparición instado por familiares de la chica que estaban preocupados porque no sabían nada de ella desde el 31 de diciembre.

Raúl, en prisión preventiva desde el pasado 16 de enero por los supuestos delitos de maltrato habitual y homicidio o asesinato, confesó que arrojó el cadáver troceado al mar (después de que se le fragmentara en la barbacoa de su casa al intentar quemarlo) en distintos puntos del litoral de Lanzarote, entre ellos, Los Hervideros (en el municipio de Yaiza) y Los Ancones, cerca de Costa Teguise, lugares en los que se han sumergido buzos del Instituto Armado para tratar de encontrar posibles restos de la joven.

El trozo de pulmón, presuntamente, se vincula con el caso, aunque hasta ahora no se ha podido determinar si pertenece o no a Romina porque no se dispone de ADN indubitado (de los familiares de la joven) que permita cotejarlo con el material humano encontrado.

Está previsto que la madre de Romina, Miriam Rodríguez, viaje dentro de unos días a Madrid desde Paraguay con el hijo de cuatro años de la desaparecida y desde la capital de España se desplace hasta Lanzarote para colaborar con la justicia y le tomen muestras de su ADN para cotejarlos con la parte del pulmón encontrado.

La abogada que representa a la familia de Romina en la acusación contra su esposo, Emilia Zaballos, indicó ayer que el Juzgado de Instrucción nº1 de Arrecife, el único en Lanzarote con competencia en la Violencia sobre la Mujer, le comunicó en la mañana del martes que la juez titular había acordado el día anterior el levantamiento del secreto que pesaba sobre la investigación por la desaparición de Romina. Zaballos, que ejerce gratis la acusación a través de la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales, entidad que preside desde su creación en el año 1997, espera tener a lo largo de esta semana copia de las actuaciones practicadas durante la investigación. Dijo además que "la madre de Romina está deseando estar pronto en Lanzarote y agradece la ayuda del Cabildo, que colaboró con los billetes para que ella y su nieto puedan viajar a España".