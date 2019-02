Rosario Concepción denunció dos veces a su pareja antes de que la matara en Ofra

El hombre detenido el domingo como presunto autor del asesinato de una mujer en su casa en Santa Cruz de Tenerife era al mismo tiempo pareja y sobrino de la víctima, según detalló a los medios de comunicación la delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez.

La mujer, Rosario María Concepción Hernández, de 60 años, jubilada, ya había sido asistida en 2014 por una denuncia por malos tratos en el ámbito doméstico, por lo que al hombre, G. S. C., de 57, que era un manitas en cuestión de mecánica se le impuso una medida de alejamiento por un año, en aquel momento no constaba la relación sentimental-, al tiempo que en julio del año pasado, también recibió asistencia médica en el Hospital General de La Palma revelando que los golpes se los había infligido su pareja, pero no quiso cursar denuncia ante la Guardia Civil.

El cadáver de la mujer fue localizado el mediodía del domingo, con evidentes signos de violencia, en la vivienda que ambos compartían en el barrio de Ofra.

Tanto la víctima como el presunto autor de su muerte, son oriundos de la localidad palmera de San Andrés y Sauces, concretamente del barrio de Las Lomadas.

La delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez, condenó ayer el asesinato de Rosario María Concepción Hernández en el barrio de Ofra, en Tenerife, a manos de su pareja, G. S. C., que al mismo tiempo era su sobrino.

En declaraciones a los periodistas, apeló a "trabajar desde todos los ámbitos" para combatir el machismo y que no haya ni una sola mujer asesinada más en España, para lo que pidió también la "complicidad" de todos los agentes sociales.

A falta de que se acabe la investigación sobre el caso de la paraguaya Romina Núñez, en Lanzarote, la muerte de Rosa María es la primera por violencia de género en Canarias en 2019, si bien en la actualidad hay cuatro casos abiertos. La delegada del Gobierno pidió "no entrar a valorar" las circunstancias del asesinato para no "distorsionar" el mensaje, dejando claro que "el móvil" del asesinato ha sido "por ser mujer".

"La clave es que hay un hombre que ejerce violencia hacia una mujer por el hecho de ser mujer y que lamentablemente, esa realidad acaba en el asesinato de la mujer", agregó.

Como se recordará los hechos tuvieron lugar en la calle Simbad, número 3 en el bloque 1, en la capital tinerfeña cuando el supuesto autor de la muerte, G. S. C., llamó por teléfono a sus familiares para alertar de que se iba a suicidar tras supuestamente haber acabado con la vida de su tía y compañera sentimental. Estos, ante la gravedad de la situación alertaron al servicio de emergencias que enviaron al domicilio una ambulancia y varias dotaciones de la Policía Nacional. Cuando llegaron al lugar encontraron a Rosario María Concepción Hernández sobre la cama, muerta y tapada hasta la cabeza. Su cuerpo presentaba lesiones en el rostro y los brazos. En paredes y suelo, los funcionarios policiales hallaron gran cantidad de salpicaduras de sangre. Los facultativos reanimaron a G. S. C., que fue evacuado al Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, donde le practicaron un lavado de estómago. Una vez recuperado fue trasladado hasta los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional de La Laguna, ya que los de Tres de Mayo están cerrados por obras. Se espera que a lo largo del día de hoy pase a disposición judicial.