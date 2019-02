La abogada Emilia Zaballos lleva gratis la acusación contra el marido de Romina

La abogada que representa a la familia de la joven paraguaya de 28 años Romina Celeste Núñez, desaparecida de su domicilio de Costa Teguise desde la madrugada del pasado 1 de enero, Emilia Zaballos, aseguró ayer que la madre y el hijo de cuatro años de Romina aún no han podido viajar a España desde Paraguay debido a que no se ha podido reunir el dinero suficiente para costear los billetes de avión de ambos y su estancia y manutención en territorio español.

La abogada ha ejercido la defensa en asuntos de gran repercusión social, como los casos de Sandra Palo, la joven madrileña secuestrada, violada y quemada en 2003 en Madrid, y Anabel Segura, joven que secuestraron en 1993 en La Moraleja (Madrid) mientras hacía deporte y asesinaron esa misma noche. También defendió a Juan Antonio Roca, considerado el cerebro del 'caso Malaya'.

Zaballos, reconocida profesional que cuenta con despachos en Madrid y Toledo, se ha hecho cargo de forma gratuita de la defensa de Romina en representación de su madre y hermanos a través de la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales, entidad de la que es presidenta desde su creación en el año 1997. Confía en que tanto la madre de Romina, Miriam Rodríguez, como el niño de la joven lleguen en breve a España para que puedan colaborar con la instrucción judicial del caso, que sigue bajo secreto de sumario, y la jueza de Arrecife que se encarga de la investigación le pueda tomar declaración a Miriam y, por otro lado, se puedan recoger pruebas de ADN de Miriam para cotejarlas con los restos hallados la pasada semana en Costa Teguise, cerca de Los Ancones, y el 5 de enero en la playa de Las Cucharas, y determinar si corresponden o no con los de su hija.

La Plataforma Todos Somos Romina recauda dinero para la familia de la chica y entre las iniciativas previstas para recolectar nuevos fondos se está organizando una comida para finales del mes de febrero en un lugar aún por determinar en Lanzarote, pero en principio se baraja tenga lugar en Arrecife. "El apoyo de toda la gente es impresionante. La familia y yo estamos muy agradecidas porque gracias a esos apoyos van a poder venir la madre y el hijo de Romina. No tienen medios económicos porque son muy humildes", señaló la letrada.

Los familiares de Romina desconocían los malos tratos a los que ella era sometida por parte de su marido, Raúl Díaz, en prisión provisional desde el 16 de enero. "No puedo caminar, estoy golpeada por todos lados. Y esta casi me mata. La siguiente no creo que lo cuente", le escribió Romina en un mensaje de Watshapp a una amiga el pasado 29 de diciembre, dos días antes de su desaparición. También en esa fecha acudió a urgencias de un centro sanitario para ser atendida de las lesiones que le originó su esposo, pero se marchó antes de que la vieran los sanitarios.