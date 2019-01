Mueren envenenados cuatro gatos y dos perros en Valencia

La Policía está investigando la muerte por envenenamiento de, al menos, cuatro gatos y dos perros en Paterna (Valencia). Al parecer, los animales comieron o lamieron alguna sustancia tóxica que les causó la muerte casi al instante.

Según explica Nora, propietaria de los dos perros, el domingo por la tarde su madre sacó a pasear a Pipo y Coco, canes cruzados de unos trece años. Cuando pasaban por una las calles de la localidad, la mujer observó un comportamiento extraño en los perros. "Yo creo que olieron o lamieron algo, ya que no vimos que se metieran nada en la boca", detalla la dueña.

Pero Pipo y Coco no fueron las únicas víctimas. En un chalé del entorno también existe una colonia felina, donde han fallecido cuatro gatos, según confirman fuentes municipales, que han revelado que la Policía ya ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo sucedido, visitando la zona y tomando muestras para analizarlas.

Nora anuncia que este martes acudiría a las dependencias de la Policía Nacional a formalizar una denuncia por lo ocurrido. "El lunes al final no pude hacerlo, pero esta mañana–por el martes– me ha llamado la Policía Judicial interesándose por lo sucedido", dice la chica. La propietaria de los perros sostiene que quiere "ir hasta el final y no voy a parar hasta que se pille al culpable. Habrá quien no comparta su vida con animales y no lo pueda entender pero nosotros hemos perdido a dos miembros de nuestra familia y esto está siendo un infierno", revela.

Por su parte, el alcalde Juan Antonio Sagredo ha anunciado que el consistorio ha puesto en marcha una serie de medidas tras los "tristes e inhumanos acontecimientos". Así, el dirigente socialista ha avanzado que, además de la investigación de la Policía, se procederá a la desinfección de la zona afectada en el barrio de Campamento y al baldeo intensivo de todas las calles cercanas.