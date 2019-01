La Guardia Civil precinta la casa donde la joven desaparecida en Lanzarote residía con su marido

La Guardia Civil ha precintado este viernes la casa en la que la joven desaparecida desde hace once días residía con su marido. A la vivienda, ubicada en Costa Teguise, han acudido agentes de la Benemérita, donde tienen previsto realizar un registro para avanzar en la investigación.

Romina Celeste Núñez lleva en paradero desconocido desde el pasado 1 de enero, aunque su desaparición no fue denunciada por su marido hasta una semana después. Así lo confirmó él mismo a este medio, afirmando que si no había denunciado antes era porque "no es la primera vez" que su mujer desaparece y pensó que "se había ido" de la casa voluntariamente.

La denuncia se interpuso el pasado 8 de enero, después de que la familia de Romina Celeste, que es natural de Paraguay, contactara con el marido al no haber tenido noticias de ella desde el 31 de diciembre. Según explicó su tía, todos los días llamaba a su hijo, que se encuentra en Paraguay con sus abuelos. "Hasta el día 7 yo no tengo conocimiento de que ella no había hablado con su familia tampoco y es cuando realmente me alarmo", relató por su parte el marido de la joven desaparecida.

