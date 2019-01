La familia de Romina Celeste no sabía nada de su desaparición hasta una semana después

La familia de Romina Celeste Núñez, una vecina de Costa Teguise de 28 años y de nacionalidad paraguaya, ha denunciado su desaparición. Según ha afirmado una tía de la joven, Romina Celeste desapareció el pasado 1 de enero, después de tener "una discusión con su marido" y, aunque los hechos han sido ya denunciados ante la Guardia Civil, nada se sabe sobre su paradero.

Aunque Romina Celeste desapareció el pasado 1 de enero, su tía afirma que no supieron nada de su desaparición hasta el pasado lunes 7 de enero. "Me llamó la madre desde Paraguay llorando y me dijo que si no sabía nada de ella, porque no había llamado", ha relatado Anastasia, que vive en Madrid. Según ha contado, Romina tiene un hijo al que había llevado en diciembre a Paraguay para que pasara allí las vacaciones y tenía previsto ir a recogerlo el 15 de enero, pero después de estar llamando todos los días para hablar con él de pronto dejó de hacerlo.

Así, la tía de la joven llamó al marido de Romina y fue como se enteró que ésta llevaba más de una semana desaparecida. "Porque él no había dicho nada. No había llamado a la madre ni a nadie", ha afirmado Anastasia, que de hecho ha apuntado que aunque fue el marido quien finalmente puso la denuncia ante la Guardia Civil, no lo hizo hasta este martes. "Porque nosotros le dijimos que tenía que hacer una denuncia, porque lleva casi 10 días desaparecida, no sabemos nada de ella, no tiene el teléfono encendido, no ha llamado a nadie y es muy raro que no haya contactado con su madre y con el niño".

Según ha contado Anastasia, en esa conversación que mantuvo con el marido, éste les dijo que en la madrugada del 31 de diciembre al 1 de enero "habían tenido una discusión muy fuerte porque ella le había pedido dinero para irse a Paraguay para traer al niño y que él no se lo quiso dar" y que "por eso ella se enfadó mucho y ´que él, sobre las 2 de la mañana, salió de la casa y la dejó ahí para no discutir más". "Y dice que volvió al día siguiente a las 15 horas y que ella ya no estaba en la casa", ha añadido la tía de la joven, que ha apuntado que el marido también dijo que Romina "se había llevado casi toda la ropa". "Pero nosotros no sabemos", ha apuntado Anastasia, que espera que su sobrina "aparezca pronto".

