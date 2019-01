Unos vándalos queman un contenedor en La Cuesta y calcinan un vehículo

Con lástima y rabia se expresaba en la tarde de ayer a este diario Anderson Rodríguez, que vio como en la madrugada de ayer, las llamas intencionadas para quemar varios contenedores de basuras devoraban su coche, un Volkswagen Polo, seminuevo, que tenía estacionado en la calle El Viento, en el barrio lagunero de La Cuesta.

"El fuego se desató entre las 05:00 y las 06:00 horas, según apuntaron los vecinos, que escucharon una explosión", narró Anderson Rodríguez, quien agregó "me sentí muy mal cuando fui a denunciar, ya que me dijeron con no muy buenas formas que lo primero que tenía que hacer era retirar mi coche de allí ya que se lo podía llevar la grúa y además, me denunciarían y tenía que pagar una multa. A mí me llegó a dar un ataque de ansiedad y tuve que acudir a un centro sanitario".

"Los vecinos me enviaron fotos, pero era muy tarde y eso que los bomberos llegaron bastante rápido. Ahora solo falta que las cámaras del tranvía hubiesen enfocado a los autores. Aparte de mi vehículo otro turismo resultó alcanzado. Hoy está previsto que lo vea el perito de la aseguradora. Espero que mi seguro o el Consorcio de Compensación se hagan cargo", agregó este joven.

Lo cierto es que la Policía Local de La Laguna y los bomberos tuvieron que acudir ese día a otro fuego, intencionado, de contenedores en la calle Odisea. En este caso, los agentes consiguieron trasladar un vehículo por seguridad, para que las llamas no lo dañasen.