Policías nacionales donan la cena del 24 por no repartirse menús para todos

De piedra se quedaron los funcionarios de la Policía Nacional destinados en la capital tinerfeña y que trabajaron en Nochebuena cuando recibieron una misiva de la superioridad donde, tal y como viene ocurriendo desde hace varios años, se entrega a los agentes en esa fecha tan especial un menú que es confeccionado por una empresa de catering. Sin embargo, la del año que nos deja tenía una advertencia: " los menús son para repartir entre el turno de noche, en ningún caso para los funcionarios destinados en los radiopatrullas Z y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR)". Es decir, los que peinan día tras día, noche tras noche, las calles de la capital tinerfeña. Además, el reparto de la comida entre las diferentes comisarías, Muelle de Santa Cruz de Tenerife y el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), lo tuvo que efectuar un radiopatrulla Z.

La respuesta de los compañeros que tenían derecho a este menú no pudo ser más solidaria por partida doble, ya que rehusaron consumir los menús. "O comemos todos o ninguno", apuntaron. Y qué mejor regalo que donar las cajas a aquellas personas que esa noche no tenían nada que llevarse a la boca. Los funcionarios recopilaron todos los recipientes con la cena y decidieron donarlos a varias familias sin recursos de la capital tinerfeña. Fuentes sindicales no se explican de donde partió tal medida, aunque uno de los consultados señaló hacia la Jefatura de Seguridad Ciudadana que está en Gran Canaria, ya que el Comisario Provincial de Santa Cruz de Tenerife está de vacaciones y no lo hubiese permitido.