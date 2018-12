El juzgado de Puerto de la Cruz declara secreta las actuaciones sobre Amy Louise

Las actuaciones sobre la identidad del cadáver hallado flotando en el mar, en Punta Brava, en Puerto de la Cruz, parece que se empantanan. Después de la familia de la joven británica Amy Louise compartiese que se trata de ella y de que la Policía Nacional emitiese un comunicado apuntando que: "en relación con el asunto que nos ocupa, se puede añadir (sin más comentarios ni preguntas); que las supuestas circunstancias (no las causas ya que estas han sido determinadas por la autopsia) que dieron origen al óbito, no habrían sido provocadas por acto violento. Sigue sin descartarse ninguna hipótesis sobre las circunstancias del fallecimiento del cadáver hallado. Sigue sin estar identificado, a la espera de resultado de adn". El Juzgado de Instrucción nº 2 de Puerto de la Cruz que se hizo cargo del caso y que no tiene juez titular, mantiene el caso bajo secreto de sumario y por ahora no va a facilitar información sobre la posible identificación del mismo.

Este caso, ha reabierto lagunas, fundamentalmente, entre la prensa británica, que no acierta a comprender la discrepancia entre la familia de Amy Louise, para quien no existe la menor duda de que el cadáver corresponde a esta joven y las autoridades españolas, que, desde que hace 14 días apareciera el cadáver en la costa portuense, no haya emitido confirmación acerca de su identidad.

La Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría portuense ha interrogado al novio de la joven. Fue esta persona la última que la vio con vida, después de celebrar el cumpleaños de una amiga en el pub Molly Malone, de Puerto de la Cruz. Los diversos testigos que declararon ante la Policía Nacional aseguraron que la pareja tomó caminos diferentes para dirigirse a sus respectivos domicilios.