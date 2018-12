La familia de Amy Louise confirma que el cuerpo hallado en el mar es de la joven

La familia de la joven Amy Louise que desapareció en Puerto de la Cruz el pasado 30 de noviembre confirmó ayer en las redes sociales que el cadáver que fue hallado flotando en el mar frente al faro de Punta Brava, corresponde al de ella. "Los resultados del ADN confirman nuestra peor pesadilla y todos estamos desconsolados porque Amy ya no está con nosotros. La investigación policial está en curso y no hay más información para compartir en este momento".

De esta manera, los familiares de la joven británica daban a conocer los hechos. El presidente ejecutivo de Lucie Blackman Trust, asociación benéfica que ayuda a familias de ciudadanos de las islas Británicas desaparecidos o víctimas de cualquier tipo de violencia lejos de sus fronteras, Matthew Searle MBE, dijo en declaraciones al diario The Sun: "Esta es la peor noticia para la familia justo antes de Navidad. Los pensamientos de todos los que estamos aquí en la organización benéfica están con la familia de Amy y continuamos apoyándolos. La familia ha pedido privacidad y esperamos que esto sea posible".

La entrenadora de ballenas desapareció después de salir de un bar en Puerto de la Cruz el 30 de noviembre. La graduada universitaria fue vista con vida por última vez poco después de la medianoche tras abandonar el pub Molly Malone de la ciudad donde había estado en el cumpleaños de una amiga.

Fue filmada justo antes de que desapareciera viéndose feliz y relajada mientras bailaba en un círculo junto a sus amigos mientras sonaba la canción de Pogues Fairytale of New York.

Amy y su amigo Dennis, que también trabajaba en Loro Parque fueron vistos abandonando el pub por separado.

La madre de Amy Louise, Julie, de 59 años, y su hermana Chloe, de 30, viajaron a Tenerife con el novio de Chloe después de enterarse de su desaparición.

La Policía Nacional señaló a principios de este mes que su muerte no parecía ser el resultado de un "acto violento". Sin embargo, su desaparición fue descrita como totalmente "fuera de lugar" por familiares y amigos. Los testigos afirmaron ante la Policía que Amy no bebía mucho y que no se le veía ebria ni borracha cuando salió del bar. Se cree que el lugar donde se encontró a Amy está en la ruta que ella habría tomado para regresar a su casa desde Molly Malone. La Policía Nacional cree que Amy terminó en el mar debido a un terrible accidente.