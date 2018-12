Alertan sobre la estafa de los cajeros automáticos

"Si toda la operación para sacar dinero ha ido bien pero la máquina no da el efectivo, algo pasa", así ha anunciado la Guardia Civil que ha dado a conocer la nueva estafa que se está dando en distintas ciudades españolas.

La técnica usada por los estafadores es la siguiente: El usuario llega al cajero e introduce su tarjeta, marca su número pin y la cantidad de dinero que quiere retirar, pero este dinero nunca sale. El teclado falso sirve para hacerse con los datos del cliente.

"Si tu operación bancaria es correcta pero el cajero no te da el dinero no te vayas. Comprueba que la ranura no esté tapada. Cuidado con los voluntarios «ayudantes». Llama a tu banco/tarjeta", recomienda la Benemérita.