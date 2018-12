Una adolescente graba el momento en que un hombre la acosa en la calle

"Tiene 15 años, se llama Agustina. Un pajero la persiguió y la encaró para darle su número. Cuando la piba le pide que la deje en paz él le responde que andaba con una falda muy cortita y "provocaba mucho". Esta es la publicación de Twitter en la que se recoge el vídeo que la joven Agustina grabó en un parque de Buenos Aires, Argentina, mientras era acosada y de la que se ha hecho eco Antena 3.



Se puede apreciar que el hombre que aparece en las imágenes y que acosa a la joven muestra una actitud arrogante y no se achanta cuando Agustina le dice que se vaya y graba con su móvil. La adolescente paseaba por la calle cuando el empleado del metro la abordó en una bicicleta, según se puede ver en el vídeo publicado en Twitter.



"Me gustaste mucho, ¿puedo darte mi número?", le dice el hombre a la adolescente, que le pide que no la siga molestando y le dice la edad que tiene para que se dé cuenta de que es menor de edad, pero él prosigue: "¿15? Pareces mucho más grande. Igualmente perdoname si te molesté es que me gustaste demasiado". Estas son algunas de las palabras usadas por el hombre y que se recogen en el vídeo que ya se ha hecho viral.





