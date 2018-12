Un piloto se queda dormido y el avión se pasa 46 kilómetros de su destino

El piloto de un avión de carga se ha quedado dormido en pleno vuelo, lo que ocasionó que se desviara unos 46 kilómetros de su destino, una isla australiana en la que debía aterrizar. La aerolínea y las autoridades están llevando a cabo una investigación al respecto.

Aunque parece una historia salida de una comedia, fue revelado que el piloto acababa de volver a sus labores tras varios días libres en los que enfrentó una "crisis personal" y no había dormido la noche anterior. La aerolínea que lo emplea, Vortex Air, aseguró que es un acontecimiento muy raro y poco común, y que tomarán medidas de seguridad para que no vuelva a ocurrir algo similar, según ha indicado The Guardian.

"El piloto y la aeronave viajó más allá del punto de destino previsto mientras operaba en piloto automático", ha explicado la compañía. A pesar de que la torre de control intentó establecer comunicación con el piloto no le fue posible. Las grabaciones de control de tráfico demuestras las llamadas que se efectuaron de forma reiterada al piloto sin éxito.