Iberia Express achaca a la casualidad los incidentes en la ruta con Gran Canaria

Iberia Express achaca a "la casualidad" las tres incidencias registradas en los últimos días en los vuelos de Iberia Express que conectan Gran Canaria y Madrid. Fuentes autorizadas de la aerolínea de bajo coste apuntaron ayer que "entra dentro en la operativa normal que se pueda producir alguna situación en la que el avión requiera de una asistencia técnica sin que eso implique que sea de relevancia". A los incidentes de los días 17 y 21 de noviembre se le sumó el pasado miércoles otro percance con otro avión de la aerolínea de bajo coste.

En cinco días, el mismo aparato que cubría el vuelo IB3827 que realizaban el trayecto entre la Isla y la capital española sufrió problemas de navegación, lo que provocó su regreso a Gando en dos días diferentes después de llevar apenas unos minutos en el aire. Anteayer, once días desde el primer percance, las incidencias volvieron a ser protagonistas en el trayecto. La diferencia es que esta vez el vuelo operaba en sentido contrario y los problema en esta ocasión fueron técnicos. "Las incidencias técnicas no tienen que ver con la ruta, tienen que ver con las necesidades que puntualmente se plantean en un determinado momento en cada aeronave, no es exclusivo de la ruta Madrid-Gran Canaria", afirmaron portavoces de la filial de la compañía de bandera española.

El Gobierno canario ha solicitado a Aviación Civil información sobre estos vuelos abortados de Iberia Express. El vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, señaló que se han puesto en contacto con el órgano de aviación "para ver que dificultades han existido y, sobre todo, para que se controlen estas". "Evidentemente, lo que siempre tiene que prevalecer es la seguridad", recalcó.

El vicepresidente afirmó que "un aumento de la demanda debe conllevar un aumento de la oferta de la calidad en el corredor Canarias-Península". Y es que la low cost opera hasta once vuelos diarios entre Gran Canaria y Madrid. En este sentido, Rodríguez admitió alegrarse del aumento en un 11% de trayectos con el Archipiélago que la compañía tiene preparados para la temporada de invierno, pero reconoció que preocupa el hecho de que "a lo mejor", los aviones "no estén en las condiciones ideales para operar". Y es que algunos de ellos cuentan con más de 13 años de antigüedad. La compañía, por su parte, aseguró que "los procedimientos de mantenimiento y seguridad son tal y como dictan las autoridades y están perfectamente a la orden del día en todas las aeronaves".

La solución de las incidencias por parte de Iberia Express ha dependido de las circunstancias. El primer incidente produjo un retraso de hasta ocho horas, por lo que los pasajeros tuvieron que esperar en la terminal hasta que fueron recolocados en otros vuelos. En el segundo percance, la compañía preveía solucionar con brevedad el inconveniente y ofreció a los pasajeros quedarse en el avión a la espera del arreglo o bien ser reubicados en otros aviones que iban a la capital. Mientras que las incidencias en el vuelo del pasado miércoles no pudieron solventarse y la compañía puso un vuelo específico para los pasajeros afectados, por lo que el retraso se redujo a dos horas gracias a la celeridad de contar con aviones de reserva en el aeropuerto madrileño. "Siempre se busca que los pasajeros esperen el menor tiempo posible", afirmó la portavoz de la compañía aérea española.

En referencia a si la reiteración en los percances por circunstancias casuales puede influir a partir de ahora en la compra de billetes, fuentes de Iberia Express afirmaron que no pueden calibrar el efecto de los desvíos y que su compromiso con el pasajero siempre es el mayor posible. "Cuando se producen las incidencias no siempre están en nuestro control. Lo que si podemos hacer es buscar la mejor solución posible así como ofrecer una propuesta de valor general donde la puntualidad, los precios y la fiabilidad de volar con nosotros sea lo que más les importe a la hora de decidir", apostillaron.