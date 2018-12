Se busca al asesino fugado de Tenerife II

La delegada del Gobierno, Elena Máñez, hizo ayer un llamamiento a la colaboración ciudadana para localizar a un preso que cumplía condena por asesinato en la cárcel Tenerife II desaparecido tras salir con un permiso y está siendo buscado por las fuerzas de seguridad por orden judicial.

"Como siempre en estos casos, se pide también colaboración ciudadana. Si alguien lo ve o tiene algún tipo de información, que lo ponga en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad", ha dicho Máñez, que ha destacado que, en cualquier caso, efectivos policiales "están trabajando activamente para poder encontrar a esta persona lo antes posible".

La delegada del Gobierno ha querido, por otra parte, hacer "una matización" ante las informaciones que han aparecido sobre el suceso apuntando que se trata de un recluso que se fugó de la prisión, afirmación que ha negado aduciendo que había salido de ella con permiso judicial y lo que ha ocurrido es que incumplió la orden de presentarse a diario ante la Policía.

"Esta persona no se encuentra fugada. Tenía un permiso penitenciario concedido por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife sometido a una serie de controles, entre los que se encontraba la comparecencia ante fuerzas y cuerpos de seguridad. Compareció el día 19, el 20, y el día 21 no compareció", ha precisado al respecto. Y ha añadido que, "a partir de ese momento, la Audiencia establece una orden de busca y captura" en virtud de la cual se han adoptado medidas para intentar localizarlo. Elena Máñez ha cuestionado, así mismo, las alusiones a que se trata de un preso peligroso, aspecto sobre el cual ha expresado sus dudas aludiendo a "la evolución que había tenido en el centro penitenciario", que ha subrayado que "era favorable".

Hasta el punto de que "no mostraba indicios de peligrosidad", ha asegurado, apostillando: "Por lo tanto, no me atrevo yo a hacer semejante afirmación".