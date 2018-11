Dalas Review, el youtuber tinerfeño: "No estoy preocupado. Es una conspiración de mi exnovia"

La Audiencia Provincial de Madrid juzga este viernes al tinerfeño Daniel José Santomé Lemus, alias Dalas Review, uno de los youtubers más conocidos de España con 8,5 millones de seguidores, por presuntamente abusar sexualmente y acosar a una menor de 13 años, por lo que la Fiscalía pide 5 años de prisión. El Ministerio Público acusa al youtuber de un delito de ciberacoso sexual infantil y abuso sexual de menores de 16 años, y reclama, al margen de la pena de prisión, once años de inhabilitación especial para empleos relacionados con menores y la prohibición de aproximarse a la víctima durante nueve años, según el escrito de acusación.

"Estaréis contentos, ¿verdad? Obligarme a grabar un vídeo por la mañana...", así ha comenzado el vídeo y luego hizo bromas como: "Sé que suena fuerte, pero más fuerte es Schwarzenegger" o "Es grave, pero más grave es la última nota del piano". El 'youtuber' ha cargado contra los medios de comunicación y dice que "se pasan las presunción de inocencia por el Arco del Triunfo".

Sobre lo que le pide la Fiscalía, ha asegurado que "no está especialmente preocupado". "No hice nada malo, no hay motivo para que sea condenado". Además, el 'youtuber' se ha mostrado seguro de su inocencia. "Sé que la justicia funciona y, aunque a veces no funcione, estoy seguro de que no será mi caso", ha explicado en el vídeo.

Dalas y la menor comenzaron a hablar por Twitter en 2015 cuando él tenía 22 años y ella 13 y de ahí pasaron a Skype. Fue entonces cuando el acusado "comenzó a manifestarle que ella le gustaba y que entendía que había tensión sexual entre ellos y, cuando ella le objetaba que era menor de edad, él le manifestaba que eso era una tontería", pese a que el youtuber le pidió que borrase las conversaciones para que sus padres no se enterasen de nada.

Tras ello, el youtuber le propuso mantener relaciones sexuales y que le enviara una foto de ella desnuda, a lo que se negó, si bien él le mandó una con el torso desnudo.

No se conocieron personalmente hasta el 26 de enero de 2016 cuando ella acudió a una firma del libro Fugitivos en el tiempo que el acusado celebraba en Madrid. Allí, charlaron un rato y él le pidió que se escapara por la noche a un hotel, pero nuevamente se negó. Pese a ello, ambos continuaron hablando por wasap y finalmente quedaron a solas el 8 de febrero de 2016 en la estación de Atocha para ir luego al parque del Retiro, donde el acusado la besó y la realizó tocamientos mientras la decía: "Me gustaría que la primera vez que lo hagas sea conmigo". Dalas continuó escribiendo a la menor y tratando de verla los meses siguientes hasta abril, añade el escrito, que no aclara qué paso después o si ella desistió de seguir hablando con él.



Acusa a su ex novia y a la madre de esta

"Es que es una conspiración". El 'youtuber ha culpado a su ex pareja, María Rubio (Miare), que le denunció por supuesta violencia de género, y a su madre: "¿Quién tiene hasta ahora antecedentes de que le guste ir a la prensa a hablar mal de mí para que me condenen? La madre de mi ex".

Dalas ha dado a entender en su vídeo que su ex novia creó un grupo para "conspirar" y llevar testigos a juicio. Además, ha señalado directamente al periódico El Confidencial. El 'youtuber' dice que ha "engañado" a este diario, y apunta a un email como respuesta a las preguntas del medio. Y dice que "él tenía claro que era la madre de su ex la que se había dedicado a difundir toda esta mierda". "Cuando me escribió el periodista, dije. 'Voy a ponerle una trampa'. Le mandé un email riéndome en su puta cara: 'Le voy a mandar un mensaje oculto para ver si lo publica o no'", explica. Una trampa en la que supuestamente cayeron y dice que los datos del juicio son secretos y que por haber desvelado esta información puede emprender una denuncia. En el email se puede leer como Dalas "amenaza" con llevarlo al Juzgado. "Tengo dinero de sobra para hacerte pagar por ello en el juzgado (....) Venga pringao! A escribir sobre mí! Y gracias por todo, que hacía tiempito que no hablaban de mí".