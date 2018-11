¡Mi ojo me quema, me quema..!

Pudo resultar una tragedia para María Candelaria, que en breve cumplirá los 26 años, pero por fortuna sus gritos alertaron a dos vecinos que consiguieron que el hombre, que supuestamente le había arrojado instantes antes ácido al rostro y al cuello, huyese. Ayer, era detenido por agentes de la Policía Nacional cuando trataba de abandonar la Isla a través del aeropuerto Reina Sofía. Los hechos tuvieron lugar el pasado martes, casi al borde de la medianoche cuando una patrulla de la Policía Local de La Laguna recibió una llamada, donde una mujer indicaba que había sido agredida con ácido y que estaba siendo auxiliada por unos viandantes en la plaza del Tranvía.

Personada la dotación en el lugar, los agentes observaron a dos personas auxiliando a una mujer, la cual se encontraba en el cuarto de baño y que mostraba un alto grado de nerviosismo e intentaba lavarse su rostro, mientras gritaba de forma compulsiva "por favor no me dejen sola, protéjanme, me ha agredido mi pareja, mi ojo me quema, mi ojo me quema".

La víctima presentaba una serie de quemaduras en su rostro y cuello, posiblemente causadas por algún tipo de líquido corrosivo.

Maria Candelaria relató en ese instante que su expareja, un ciudadadano italiano, había viajado hasta Tenerife hace dos días, con intención de agredirla. Además, le estuvo mandando mensajes de texto donde le anunciaba sus intenciones.

La presunta agresión ocurrió según relató la mujer "que cuando se encontraba caminando hacia su domicilio, sobre las 21:40 horas, dos personas se cruzaron en su camino encapuchados, un hombre y una mujer, identificando sin ningún género de dudas a él como su expareja, M. E. A., y la mujer que le acompañaba como su hija (luego se comprobó que al parecer era su actual pareja). Sin mediar palabra, M. E. A., le arrojó un líquido corrosivo a la cara, para acto seguido salir huyendo del lugar ambas personas, mientras conducía un turismo marda Fiat, modelo Punto, de color blanco".

Por fortuna, dos testigos que había en las proximidades ayudaron a la joven, hasta la llegada de una dotación de una ambulancia, que tralasó a la víctima al Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde quedó ingresada hasta que recibió con posterioridad el alta.

María Candelaria pudo facilitar una serie de datos tales como que se trataba de un varón corpulento, de 45 años, con ligera cojera, con múltiples tatuajes, musculado, de 1,80 centímetros de estatura y de origen italiano, ya que nació en Milán.

La joven pudo aportar diversas fotografías extraídas de la red social Instagram.

Los policías pronto cayeron en la cuenta de que el lunes, un hecho acaecido en las proximidades del domicilio de la mujer, tendría que ver con la presunta agresión.

Un vecino de la muchacha solicitó la presencia de la Policía Local, puesto que sospechaba de dos personas que merodeaban cerca de su domicilio y creía que tal vez preparaban un robo.

Cuando la patrulla llegó al lugar encontró a estas dos personas, un hombre y una mujer, quienes se escusaron manifestando que estaban jugando al Pokemon, que no tramaban ningún acto delictivo y que habían llegado de Italia para disfrutar de sus vacaciones hace dos días.

Según las fuentes consultadas estas dos personas vestían sudaderas negras, uno de ellos con gorra y otro con un palo en su mano derecha.

Una dotación de la Policía Local se trasladó al lugar y tras dar una batida localizó a dos personas que coincidían con las características descritas, por lo que fueron interceptadas. Cuando se les inquirió acerca de porqué vestían de esta manera y qué hacían en la zona, señalaron que estaban usando la aplicación de Pokemon.

La filiación del hombre coincidía con la de M. E. A., el cual les comentó en castellano que había llegado a la Isla hacía unos días, para ello les mostró unos billetes de avión de ida y vuelta y que estaban en esa calle "cazando Pokemon". Apuntó que se encontraba alojado en un piso de alquiler de Airbnb, en la capital tinerfeña, por la zona del barrio de La Salud. La mujer que le acompañaba, según agregó, era su novia y aficionada al citado juego. M. E. A, añadió que llegó en un coche de alquiler y que el palo que llevaba se debido a una dolencia en la pierna. Como quiera que no tenía ninguna requisitoria en vigor se le dejó ir.

Ayer, cuando el novio de María Candelaria estaba denunciando los hechos recordó que hacía dos meses fueron a denunciar las amenazas a la Comisaría del CNP de La Laguna, alguien les dijo que no había lugar puesto que este hombre estaba en Italia. Pero, esta es otra historia.

Ayer, era detenido junto a la muje que le acompañaba cuando trataban de abandonar Tenerife. M. E. A., acusado de un supuesto delito de lesiones y otro de violencia de género.