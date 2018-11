Desvían de emergencia a París un avión que salió de Tenerife Sur

Un avión con destino Bremen que salió este jueves sobre las 12 del mediodía desde Tenerife Sur, ha sido desviado a París por motivos aún desconocidos.



La emergencia general se declaró sobre el país galo, razón por la que los controladores aéreos han decidido que lo más adecuado para la seguridad de los pasajeros y la tripulación es tomar tierra en París.







LIVE: Germania #ST4301 Tenerife South to Bremen (Airbus A319 D-ASTJ) is squawking 7700 General Emergency & diverting to Paris CDG. Reason not yet known. https://t.co/foQoBcUrR6 pic.twitter.com/tcEVs2FWpS