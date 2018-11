Si Diana está viva, la niña de 13 años de nacionalidad alemana que fue rescatada del fondo del barranco de Garome, que divide los municipios palmeros de Tijarafe y Puntagorda, es debido al empeño y profesionalidad de los tres guardias civiles que intervinieron en su búsqueda y salvamento, entre ellos el brigada comandante del puesto de Tijarafe, que estaba de asuntos propios, pero que al tener noticia de la desaparición de la menor se incorporó al servicio. No es de extrañar que como relató un conocido de la familia de la menor, los guardias se conjurasen y le manifestasen a la madre de la pequeña, "Aunque nos cueste la vida , nosotros encontraremos a tu hija".

Los hechos ocurrieron en la tarde pasado martes, cuando la madre de Diana, la menor que junto a su familia lleva diez años viviendo en la Isla Bonita, denunció la desaparición de la niña. Como quiera que al tratarse de una menor de edad se trataba de una desaparición de alto riesgo, la Benemérita se puso manos a la obra de forma inmediata.

Lo primero que hicieron los componentes de la patrulla de servicio, sobre las 23:00 horas, fue indagar acerca de su vestimenta, sus amistades, fotos y si tenía algún problema que le hubiese llevado a tomar tal determinación. Se trataba de hacerse una composición de lugar. Al parecer, aunque no está comprobado, el hecho podría tener que ver con la muerte de un familiar hace varios años.

No podía faltar la entrevista con su hermana de 15 años la cual relató que ese día Diana le dijo "me despido porque no me vas a ver más". Su hermana no le dio mayor importancia puesto que momentos después agregó que, no iba con ella en la guagua puesto que se iba a quedar en el colegio a terminar un trabajo y quería aprovechar los ordenadores del centro escolar.

La segunda persona con la que se entrevistaron los guardias civiles fue con su mejor amiga que poco más pudo agregar. No obstante, la pista clave la aportará el conductor de la guagua que relatará a los miembros del Instituto Armado que la niña subió a la guagua y que paró para bajarse a la altura del barranco de Garome y que media hora después, en el viaje de regreso, la vio sentada en el borde del muro de protección. En ese instante los guardias civiles no tenían ninguna duda de que Diana se encontraba en el fondo del barranco.

Son las 01:30 horas aproximadamente, cuando la patrulla llegaba al lugar que el conductor había señalado. Estos comenzaron a llamarla por su nombre, pero nadie respondía.

Uno de los guardias creyó haber visto lo que parecía una mochila y una zapatilla entre la espesura, por lo que sin dudarlo y provistos de linternas decidieron bajar el citado barranco que tiene una altura aproximada de casi 20 metros. Y, efectivamente, junto a un arbusto hallaron estas dos prendas por lo que a partir de ese momento no albergaron ninguna duda de que Diana se encontraba en el lugar.

El barranco es muy hondo y la frondosidad y la llegada de la noche impedían continuar la búsqueda. En ese instante se optó por alertar a los bomberos de La Palma que llegaron provistos de un potente foco.

Uno de los guardias civiles creyó en ese momento ver el rostro de Diana, por lo que volvieron a bajar. Pero esta vez han de descender casi 30 metros. Y, efectivamente, uno de los agentes vio a la niña, inmóvil, que no respondía a sus llamadas. En ese momento se temían lo peor. Sin embargo, el bombero gritó lleno de alborozo, "Está viva, está viva". Son casi las 05:45 horas y Diana ha soportado temperaturas de once grados. Va vestida con ropa deportiva y unas mallas que apenas le dan calor. Tiene síntomas de hipotermia.

La médico del Servicio Urgencias Canario (SUC) que la atiende cree que la menor tiene la cadera rota. Solo en el momento que es traspasada de la camilla nido a la de la ambulancia medicalizada gime de dolor. Su madre que fue avisada del hallazgo se presentó en el lugar y apenas podía articular palabra, salvo unas lágrimas y un abrazo a los tres guardias civiles, que a buen seguro, por su celo mostrado en el servicio, lograron salvar la vida de Diana. La niña fue evacuada al Hospital General de La Palma, mientras que el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Los Llanos de Aridane investiga las causas del accidente sufrido por la pequeña, al objeto de esclarecer los hechos.