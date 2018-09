La madre acusada de secuestrar al hijo asegura que el padre autorizó el viaje

Rosa Neto Durán, la mujer que está acusada por su expareja de haber secuestrado a su hijo en Fuerteventura, negó ayer la acusación y señaló que el niño salió de la isla con el consentimiento del padre, que "tuvo que aportar su DNI en el aeropuerto. Además, fue él quien llevó a mi hermana Guaximara y a Dylan hasta Puerto del Rosario para coger el avión".

Jonatan Ruiz Rufo, expareja de Rosa Netpo, presentó una denuncia alegando que la mujer se había llevado al hijo de ambos, a pesar de la existencia de un acuerdo que para que el menor saliera de la isla tenía que tener el consentimiento del progenitor. Además, la guarda y custodia fue inicialmente otorgada a la madre y, posteriormente revocada en favor del padre.

"No sé porque Joni (en referencia a Jonatan Ruiz Rufo) me está haciendo esto. Creo que no es él sino su madre quien está detrás de toda esta historia. Es un manipulado, él no quiere al niño porque me lo ha dicho en varias ocasiones. Es ella, la abuela, la que tiene obsesión con los niños", señaló a este periódico Rosa Neto al teléfono desde su domicilio en Salamanca. "Esa mujer ha tenido también problemas con otros nietos: Kevin, Arés y ahora con mi hijo Dylan. Es increíble la historia que se han montado", agregó.

Sobre la denuncia de secuestro de su expareja, Rosa Neto argumentó: "yo no he secuestrado a mi hijo. Eso es una autentica mentira. Joni sabía que me venía para Salamanca e incluso estuvo una vez aquí tras acudir a la Feria de Abril y vio a Dylan". También aclaró: "estoy empadronada en Salamanca. No estoy escondida. Desde que me digan que vaya al Juzgado iré. No tengo nada que esconder, ellos sí".

Rebeldía

Respecto a estar declarada en situación de rebeldía, la madre aclaró que no tiene "ninguna notificación de la celebración de un juicio. Además, tenía un abogado de pago en Fuerteventura y desapareció. He pedido varios abogados de oficio y me lo han denegado. La verdad es que estoy desesperada porque tengo miedo. Además, en la isla están mis otros dos hijos: Rayco y Triana, de nueve y tres años".

Rosa Neto arremete también contra su expareja. "En Fuerteventura todo el mundo conoce a los Rufo y de que viven. Desde el padre que era guardia civil hasta sus hermanos. Y si no me creen que pidan sus antecedentes. Tengo numerosas denuncias por maltrato, acoso y lesiones. Joni no trabaja ni ha trabajado nunca. Me quisieron atropellar un día con una furgoneta, me han maltratado. Estuve dos meses y medio sin salir de mi casa por miedo", relata dolorida la mujer

"Quienes me conocen saben que soy una luchadora por mis hijos y esto me hace mas fuerte. No descansaré hasta que se justicia. No hay derecho a lo que nos están haciendo sufrir la familia de Jonatan. Voy a por todas. A mi hijo lo he criado sola. Ojalá me llame un juez para aclarar todo y decirle todo lo que sé", recalcó.

Por otra parte, el padre de Dylan amplió ayer ante el juez del Juzgado de Primera Instancia número Uno de Puerto del Rosario, la denuncia sobre la desaparición de su hijo. La queja se centra en los presuntos delitos de sustracción de menores, detención ilegal y desobediencia. Además, demanda que se dicte una orden judicial a la Policía "para lograr la detención de Rosa, y la entrega del menor".