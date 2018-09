Un padre denuncia el secuestro de su hijo de 20 meses por su expareja

Un padre residente en Fuerteventura ha denunciado el secuestro de su hijo de 20 meses, sobre el que tiene la guarda y custodia por resolución judicial, después de que su expareja se lo haya llevado de la isla. El afectado, Jonatan Ruiz Rufo (Huelva,1983), que lleva residiendo 34 años en la isla majorera, presentó una denuncia por sustracción de menores en los Juzgados insulares, que ha sido admitida a trámite.

La pareja formada por Jonatan y Rosa Neto Durán, son padres de un niño llamado Dylan, nacido el 2 de febrero de 2017, hace casi dos años. Tras romperse la relación una sentencia judicial otorgó inicialmente la guarda y custodia a madre, si bien la patria potestad se ejercería de modo conjunto por ambos progenitores, al tiempo que se estableció el régimen de visitas y estancias del menor con el padre. Además, se acordó que la madre para viajar fuera de Fuerteventura con el menor deberá solicitar la autorización del progenitor.

A pesar del acuerdo alcanzado entre los progenitores, la madre cambia de domicilio a Salamanca y se lleva al niño, sin conocimiento y sin autorización del padre, según fuentes judiciales.

"No veo a mi nieto desde principios de agosto de 2017. La madre siempre nos puso problemas para poder verlo a pesar de que existía un régimen de visitas", denuncia Manoli Rufo, abuela del pequeño. Además, añade, que "hubo un juicio el pasado mes de marzo donde hubo una conformidad de que Rosa no podía sacar el niño fuera de la isla sin la autorización del padre. Sin embargo, no cumplió con la medida judicial. Además, tres días antes de que se celebrara el citado juicio el niño ya no estaba en Fuerteventura y, sin embargo, ella firmó la conformidad".

Ante esta situación, el padre solicita al Juzgado que se modifiquen las medidas adoptadas respecto a la guardia y custodia del pequeño Dylan ante los reiterados incumplimientos por la madre del régimen de visitas", señala el abogado de Jonatan, Pedro Carreras.

La citada vista se celebró el pasado 12 de julio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Puerto del Rosario que estimó la demanda interpuesta por el padre del menor donde se declara a la madre en situación de rebeldía y acuerda otorgar la guarda y custodia del menor al padre, modificando las medidas adoptadas inicialmente.

A pesar de los reiterados intentos por localizar a su expareja y al niño en Salamanca los resultados han sido infructuoso. " La madre tiene hasta tres direcciones distintas y no responde a las citaciones judiciales", apunta Carreras. La sentencia refleja que se ignora el continuo cambio de domicilio de la progenitora "lo que ha llevado a un continuo retraso en el presente procedimiento en el que por esta juzgado se han realizado continuas gestiones para su localización a fin de que tuviera conocimiento de las presentes actuaciones".

La abuela Manoli Rufo muestra su desesperación por no poder disfrutar de su nieto y por lo largo del proceso y al mismo tiempo señala que tiene "la esperanza de que "pronto lo tendremos con nosotros para poder disfrutarlo. Tenemos la máxima confianza en la Justicia. Deseo tanto abrazarlo".