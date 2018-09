Otro colapso en la TF-5 causa retenciones de más de veinte kilómetros en la mañana

Desesperación fue lo que vivieron los miles de conductores que en la mañana de ayer trataban de entrar en La Laguna y la capital tinerfeña y que originaron retenciones desde el kilómetro 9, a la altura de los túneles de Padre Anchieta, en La Laguna hasta Santa Úrsula, en el kilómetro 28 aproximadamente.

De hecho, ayer el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife registró entre las 07:00 y las 10:00 horas 27.279 turismos en los accesos a la capital. Otro tanto ocurría en La Laguna, donde el caos circulatorio originó retenciones de tráfico en la Avenida de La Trinidad, la rotonda del Padre Anchieta y proximidades, provocado por el inicio del curso universitario y la gran cantidad de coches que pretendían acceder a la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Esta situación provocó que desde la Policía Local de La Laguna se diese aviso al Centro Coordinador de Emergencias (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias y a Metropolitano de Tenerife.

Fuentes de la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico añadieron que el colapso circulatorio se produjo en el intervalo horario que va desde las 09:30 horas hasta las 10:50 aproximadamente.

La Guardia Civil de Tráfico mantuvo hasta cinco parejas de servicio, que fueron insuficientes para dar la suficiente fluidez a la circulación.

En este sentido, ayer se registraron un total de nueve accidentes con daños materiales, dos de ellos en la isla de La Palma.

Los siniestros en vías de demarcación de la Guardia Civil tuvieron lugar en la TF-65, carretera que conduce a San Miguel de Abona. El primero en el kilómetro 9 con dos turismos implicados y el segundo, a la altura del 5, sobre las 19:00 horas, con el resultado de un herido leve.

Otro de las colisiones ocurrió en la TF-61, a la altura del kilómetro 3,500, sobre las 18:00 horas, con un herido leve.

La TF-66 fue testigo de otro accidente, a la altura del kilómetro 10,500, tras colisionar un turismo y una motocicleta.

A las 07:52 horas tenía lugar otro percance, esta vez en la TF-1, sobre las 07:52 horas y donde cuatro personas resultaron heridas leves.

En esta misma vía, pero en el kilómetro 5, a la altura de Añaza, en la capital tinerfeña, un motorista sufría una caída en la calzada.

El último de los dos accidentes de tráfico en la isla de Tenerife ocurría en la TF-21, a la altura del punto kilométrico 55, en un choque entre un coche y una moto.

Por lo que la isla Bonita respecta, los siniestros ocurrieron en la LP-5, en el kilómetro 6,500, tras una colisión por alcance entre dos vehículos. El segundo, sucedía en el municipio de Los Llanos de Aridane, en el kilómetro 2, en la LP-21, sobre las 17:00 horas, y consistió en la salida de vía con posterior vuelco de un turismo.

En este sentido el director insular de Fomento, Miguel Becerra, ha dicho que no ha pasado "nada extraordinario" en las carreteras de la isla en la mañana de este lunes 24 de septiembre, cuando los accesos al área metropolitana se han colapsado a primera hora de la mañana hasta bien entradas las 09.00 horas.

En declaraciones a Europa Press, ha comentado que no hubo accidentes ni obras en la TF-5 sino que han coincidido "a pleno rendimiento" los colegios, el inicio de las clases en la Universidad de La Laguna, los complejos hospitalarios y el progresivo final de los periodos vacacionales de los trabajadores.

"No hay ningún elemento a quien echarle la culpa", ha destacado, señalando que la red viaria es "insuficiente" para captar todo el tráfico que proviene del norte de la isla a través de la TF-5, especialmente en la zona del Padre Anchieta, donde la congestión fue "grave".

Becerra ha insistido en que "entre todos" hay que seguir cambiando los patrones de movilidad porque "a corto plazo no va a haber ninguna varita mágica", dado que la Consejería de Obras Públicas aún no ha sacado a licitación la redacción del proyecto del carril BUS VAO y el Estado no firma el convenio de carreteras, medida que podría permitir la licitación del cierre del anillo insular por el oeste.