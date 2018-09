Detenidos en La Laguna por adoptar ilegalmente a una niña colombiana

La Policía Nacional ha detenido en La Laguna (Tenerife) a un hombre de 34 años y nacionalidad española, a una mujer de 37 años y nacionalidad española y a otra mujer de 22 años nacionalidad colombiana, relacionados con la adopción ilegal de una bebé recién nacida en Tenerife.

Las personas detenidas son el matrimonio que trataba de adoptar fraudulentamente a la bebé y la madre que alumbró a la menor y trataron de simular la paternidad para inscribirla en el registro civil como hija del detenido.

La madre, de 22 años y nacionalidad colombiana, contactó con la pareja por internet, que pagó los gastos hasta Tenerife donde dio a luz.

La investigación se inició a raíz de que la joven pusiera los hechos en conocimiento de los agentes el pasado 11 de septiembre.

La mujer contó a los agentes que se había enterado a los cinco meses de gestación de que estaba embarazada y como no quería tener a su bebé y no podía abortar en su país, buscó la manera de darla en adopción y contactó a través de internet con una pareja de Tenerife, que se ofreció a pagarle los estudios de la Universidad a cambio de su bebé, ya que no aceptaba una transacción económica.

No obstante, finalmente acordó realizar la adopción de forma legal ya que la pareja era un matrimonio que no tenía hijos y contaban con una buena posición económica para criar a su bebé, por lo que aceptó trasladarse hasta la isla con los gastos pagados por este matrimonio.

Según relata la Policía en un comunicado, cuando recogieron a la joven en el aeropuerto, se sorprendió de que la mujer simulaba con un cojín colocado en la barriga que se encontraba embarazada, para que no sospechasen sus familiares.

Además, comprobó que cuando llegó al domicilio, el matrimonio tenía dos hijos varones y no disfrutaban de una posición económica tan desahogada, como le habían hecho creer por internet.

La mujer dio a luz a la niña el pasado 7 de septiembre en el Hospital Universitario de Canarias y de la investigación realizada por la Policía Nacional, se determinó que la intención de los detenidos era inscribir a la recién nacida en el Registro Civil aportando datos falsos sobre su filiación, al asegurar que el hombre era el padre biológico de la niña.

LA MENOR, EN BUEN ESTADO

La joven confesó también que durante el tiempo en el que convivió con esta pareja, la mantuvieron retenida y no la dejaban salir del domicilio, y finalmente decidió tener a su hija y no entregarla en adopción, por lo que denunció los hechos en la Policía Nacional.

La menor fue localizada en perfecto estado de salud y cuidados y puesta a disposición del Centro Maternal Nuestra Señora de la Paz de San Cristóbal de La Laguna en coordinación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Laguna y la Embajada de Colombia en España.

Una vez instruido el correspondiente atestado policial, junto con los detenidos, fue remitido a la Autoridad Judicial competente.

La investigación fue desarrollada por policías nacionales de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de La Laguna en Tenerife.