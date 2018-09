La Fiscalía pide imputar al padre de uno de los atracadores de Jacinto Siverio

El caso de Jacinto Siverio, el constructor que fue condenado a pena de prisión, tras matar en legítima defensa a uno de los dos atracadores que esa noche accedieron encapuchados a su domicilio en Arafo, está a punto de dar un vuelco al juicio, tal y como adelantó la cadena SER. La fiscal que instruye el caso Náyade Remón Suárez, ha enviado las conclusiones provisionales al juzgado de Instrucción nº 2 de Güímar, acusando al padre de uno de los atracadores como inductor del atraco en el que perdió la vida otro de los asaltantes.

El Ministerio Fiscal acusa a José Francisco C. F., junto su hijo menor de edad y Jonás (el atracador que resultó fallecido en el asalto), en planificar el asalto a Villa Carlota, donde vive Jacinto Siverio junto a su mujer, que fue torturada por los delincuentes con el fin de que Siverio revelase donde guardaba el dinero.

Según el Ministerio Público, José Francisco C. F. preparó el plan semanas antes del atraco, lo que sucedió, a pesar de cortar el fluido de las cámaras de seguridad, es que fueron descubiertos por Jacinto Siverio y tuvieron que huir precipitadamente. Sin embargo, José Francisco C. F., no iba a cejar en su empeño y elaboró un nuevo plan, el definitivo el día 1 de marzo de 2015. Este convenció a su pareja, Leticia para que les acompañara, junto con su hijo de 14 años y Jonás, que falleció en el asalto al domicilio. Una vez allí, según la Fiscalía, José Francisco se dirigió con su hijo y el amigo de este, a la tapia de la finca pero se dio en un hombro y prefirió no continuar por lo que los esperó en el coche.

La Fiscalía solicita para el acusado José Francisco C. F., la pena de siete años y nueve meses de prisión por los delitos de robo con fuerza en casa habitada en grado de tentativa, robo con violencia en casa habitada en grado de tentativa y delito de lesiones. En cuanto a Leticia P. G., pide cinco años y 16 meses de prisión, mientras que a Juan Jesús M. R., la pena de un año y nueve meses de prisión.

Como se recordará, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ordenó la repetición del juicio que se siguió en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en el que Jacinto Siverio, de 83 años, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por matar en su legítima defensa y la de su esposa a uno de los dos asaltantes encapuchados y armados que intentaron robar a la pareja en su vivienda en los altos del municipio de Arafo durante la noche del 1 de marzo de 2015. La acusación particular, que ejerció la madre del delincuente fallecido, reclamó también una indemnización de más de 60.000 euros, aunque finalmente el magistrado se pronunció favorable a conceder la cantidad de 20.000 euros.

De esta manera, el TSJC ha estimado los recursos del Ministerio Fiscal y del letrado Avelino Míguez Caiña, en representación de la defensa del anciano, y ha resuelto declarar nulo el juicio con Tribunal del Jurado al entender que el veredicto del jurado que dio lugar a la posterior condena "carecía de motivación".