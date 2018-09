Una patera con al menos 11 inmigrantes arriba a la playa de Papagayo, en Lanzarote

Una patera llegó ayer a la playa de Papagayo en Lanzarote con al menos once inmigrantes aunque no se descarta que trasladara a un número mayor de personas que han conseguido huir, según fuentes del Cecoes. La embarcación de madera, de unos seis metros de eslora, fue avistada sobre las 15:05 horas entre la playa de Papagayo y Punta Gorda y, aunque las fuerzas de seguridad han retenido a once de los ocupantes -todos adultos menos dos menores-, no se descarta que en la patera viajarán una veintena, y el resto huyo en varias direcciones.