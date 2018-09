Investigan a siete personas en La Laguna por amañar accidentes de tráfico

Presentaban dolores de cabeza y cervicalgias. Sin embargo, la Policía Local de La Laguna ha determinado que podrían estar amañando accidentes de tráfico para cobrar de las aseguradoras. Por estos hechos, al menos siete personas se encuentran investigadas.

Los hechos comenzaron cuando en la centralita de este cuerpo se recibió una llamada donde un alertaban que, en una calle de la zona de La Cuesta se había producido un accidente de circulación entre dos turismos y con siete personas heridas. Cuando los agentes llegaron al lugar comenzaron a atender a los heridos y a practicar una serie de indagaciones. Pronto se dieron cuenta de que algo no encajaba. Por lo pronto, uno de los conductores implicados no tenía permiso de conducción. Pesquisas posteriores permitieron averiguar que los golpes que presentaban ambos turismos presentaban alteraciones. Al parecer, uno de los implicados al ver que los daños no eran tan serios se volvió a subir al vehículo y chocó contra el otro que estaba parado. Los investigadores creen que los implicados supuestamente pactaron entre ellos esta situación previamente con el fin de percibir indemnizaciones de las compañías de seguros. Se da la circunstancia de que uno de los coches perjudicados pertenece a una empresa de alquiler de vehículos.

Por todos estos hechos los policías locales les imputan dos supuestos delitos contra la seguridad vial (conducción bajo el influjo de sustancias estupefacientes y carecer de permiso de conducir), así como cinco delitos de estafa con situación agravada de grupo delictivo organizado, un delito de daños y dos de colaboración necesaria, afectando a Servicio Canario de Salud y una compañía aseguradora.