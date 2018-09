"Mi padre era una persona que ayudaba a todo el mundo y no merecía morir así"

"Un hombre bueno. Solo puedo decir eso de mi padre". Quien habla así es María del Carmen Rodríguez Pérez, la hija de Antonio Eugenio Pérez Rodríguez, el hombre de 78 años que falleció el pasado 12 de agosto tras ser golpeado por un delincuente por recriminarle que insultara a una mujer. El agresor le propinó un puñetazo en el rostro y lo empujó, con tan mala fortuna que la víctima sufrió la rotura de la cadera. Su hija, que conoció la detención del agresor de su padre por la web de la opinión de tenerife, contó cómo se desarrollaron los hechos.

"Mi padre era un hombre de costumbre. Siempre acudía al bar Benito Pérez Armas a tomar café. El día de la agresión, el 5 de agosto, un poco antes de las dos de la tarde, Antonio estaba sentado junto a una mujer, a la que conocía ya que cuando peor estaba mi padre la acogió en casa, donde vivió un tiempo para que no continuase en el albergue municipal, narró la hija.

Expareja de un 'gorrilla'

Esta mujer fue pareja del gorrilla que murió en la calle General Gutiérrez en la capital tinerfeña en octubre del pasado año, cuando dos de ellos se enzarzaron en una disputa territorial, primero verbal y luego violenta. Estos fueron identificados como O. J. G. E., de 33 años, y G. J. L. A., de 50. Este último cayó y se golpeó la cabeza con la acera, por lo que falleció tras permanecer en coma tres días. Al detenido le constan varios antecedentes policiales, tres de ellos por robos con violencia, y dos más por quebrantamiento y una orden judicial y amenazas. Por estos hechos, el juez de guardia decretó el ingreso en prisión del aparcacoches causante de la muerte.

"De pronto apareció el agresor, que viajaba en una furgoneta Citröen Berlingo, y comenzó a vejar a la chica, al tiempo que arremetía contra mi padre con los insultos más soeces que uno pueda imaginar. Ante ello, mi padre bajó los escalones del establecimiento y se dirigió a pedir explicaciones al agresor, que se bajó del coche y primero le propinó un puñetazo en la boca y luego lo empujó con tan mala fortuna que al caer para detrás se golpeó en la cadera y se la partió", señaló María del Carmen Rodríguez. La mujer agregó: "A mí me llamaron para decirme que mi padre se encontraba ingresado en Urgencias del Hospital Nuestra Señora de La Candelaria. Él me contó todo lo que pasó. El médico de guardia me dijo que al tratarse de una agresión, iban a comunicar a la Policía Nacional lo que había sucedido. Se lo conté a mi padre y no quería denunciar, pero la propia Policía, que se portó de maravilla, me dijo que denunciara".

Los médicos advirtieron a la familia de Antonio Eugenio Rodríguez Domínguez de lo delicado de su estado de saludo y de lo complicada que era la operación a la que fue sometido, puesto que estaba en tratamiento con Sintron, un medicamento que ayuda a prevenir la formación de coágulos en los vasos sanguíneos.

El agresor, identificado como J. C. R. G., de 57 años, con 45 antecedentes, 34 por parte de la Policía Nacional y 11 de la Guardia Civil, actualmente en prisión preventiva, huyó del lugar. "Mi hermana se lo topó el día que celebrábamos la misa de difunto de mi padre y comenzó a sacarle fotos. El delincuente, asiduo del albergue, se dio cuenta de que ella lo estaba grabando y comenzó a increparla, hasta que le dijo ¡quítate! En un momento determinado arrancó el coche e intentó arrollarla. Gracias a que mi hermana se apartó. Si no la mata", relató la hija de Antonio Eugenio Rodríguez, quien añadió que "a raíz de estos datos y con la matrícula del coche la Policía Nacional lo localizó y lo detuvo". "Dicen que gritaba: Ustedes están confundidos conmigo".

Tras ser arrestado, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Santa Cruz de Tenerife que decretó su ingreso en prisión de manera provisional. La víctima mortal era viudo y tuvo nueve hijos, de los que viven seis. Era una persona ampliamente conocida en la capital tinerfeña ya que trabajó como carpintero y también como afilador en el Mercado Nuestra Señora de África. María del Carmen Rodríguez se lamenta de que su hijo Alexander, de ocho años, ya no pueda jugar con el abuelo. "Solo espero que si existe la Justicia este hombre no vuelva a salir de prisión, le quitó la vida a mi padre, un hombre bueno y eso no lo merecía".