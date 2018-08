Sancionan con 11 actas a un bar de La Laguna que hizo una fiesta sin permiso

Asombrados se quedaron los agentes de la Policía Local de La Laguna cuando acudieron el pasado domingo a un bar en el barrio de El Centenero, de aquella ciudad, donde se celebraba una fiesta y que resultaba molesta a los vecinos. Los funcionarios localizaron en su interior nada menos que 300 personas, de ellas 9 eran menores de edad y 5 bebés.

Cuando los agentes se personaron, cosa que hicieron en tres ocasiones, comprobaron que en el establecimiento comercial una orquesta estaba actuando en vivo y en directo. Los policías, tras una inspección del local, hallaron hasta un total de once faltas administrativas por las que levantaron las correspondientes actas.

Los funcionarios se percataron entre otras cosas de que en el bar se habían instalado equipos de sonido para la emisión de música y que no estaba debidamente protegido y aislado, para que entre otras cosas los menores no tuviesen acceso. Además, se da la circunstancia de que el local carece de puertas de emergencia habilitadas, así como de aseos adecuados. En este caso al menos dos para mujeres y dos para hombres. Los denunciantes hicieron constar que en el exterior del local existe un fuerte olor a las micciones de orina y que era tal la cantidad que salía a la vía pública.

Debido al aforo de tanto público también detectaron que no existe personal alguno de control de acceso y los propietarios no pudieron presentar la póliza de seguro obligatorio que cubriese el evento, existiendo además, una supuesta modificación sustancial de la actividad, ya que el negocio solo posee licencia para restauración y no para el espectáculo que se estaba produciendo, por lo cual el cierre se tenía que llevar a cabo a las 23:00 horas.

Los agentes recibieron en la central operativa diversas llamadas de vecinos que se quejaban de los ruidos, por lo que tuvieron que acudir hasta en tres ocasiones, la última a las 05:30 horas. Cuando le pidieron a los propietarios que desalojase el local, se negaron. En ese instante se toparon con varias personas que sacaban bebidas fuera del establecimiento donde se desarrollaba la actividad.

Los hechos denunciados infringen lo dispuesto en la Ley 7/2011 de espectáculos públicos y actividades clasificadas y sus propietarios podrían enfrentarse a una sanción económica que podría superar los 60.000 euros.