La Policía Nacional busca al 'Muñeco' por lesionar gravemente a una persona

Agentes del Grupo de Policía Judicial del CNP de la Comisaría de Puerto de la Cruz buscan a un delincuente, natural de Los Realejos, identificado como J. A. G. , de 38 años, conocido policialmente como el Muñeco, como supuesto autor de un delito de lesiones graves, tras fracturarle la mandíbula a otro hombre tras propinarle un puñetazo y, posteriormente amenazarle con un arma de fuego, que los investigadores presuponen que es real, puesto que con anterioridad había sido detenido por un homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas (se le intervino una pistola real).

Los hechos por los que ahora es buscado tuvieron lugar el pasado martes y debido a su peligrosidad se ha advertido a todas las Fuerzas del Orden que extremen las medidas de seguridad puesto que pudiera portar una pistola real.

En el año 2008 el Muñeco se vio implicado en un tiroteo en el barrio de La Vera, en Puerto de la Cruz, en el que resultó herido de dos disparos de bala otro delincuente identificado como Óscar P., policialmente conocido como el Cubano.

El Muñeco en unión de tres delincuentes más sostuvo una discusión, al parecer, por motivos de tráfico de drogas con otro conocido delincuente, apodado el Cubano. De la dialéctica se pasó a las manos y éste al parecer tomó una piedra con la que agredió a el Muñeco, que se dirigió a su turismo y tras tomar una pistola del calibre 45, que además no ha aparecido, efectuó dos disparos a bocajarro contra su víctima que le alcanzaron en un brazo y en el abdomen.

Por estos hechos, J. A. G., ingresó en la prisión Tenerife II tras declarar ante el titular del juzgado de guardia de Puerto de la Cruz, acusado de un homicidio en grado de tentativa.

Los agentes sabían que el Muñeco es un individuo que había colaborado cada vez que se le detuvo. "Yo no robo a los pobres, sino a los que venden droga", llegó a decir en uno de los interrogatorios. Durante los cuatro días que paso en libertad hasta que fue arrestado, señaló: "Yo no voy a dar los nombres de nadie que me haya ayudado".

Una vez fue localizado y cuando los policías se abalanzaron sobre él para proceder a su captura no ofreció resistencia. "Yo con la Policía no me enfrento", declaró ante los agentes. Durante un registro en la vivienda de un hermano suyo, los agentes hallaron un arma real.

Su currículum está lleno de antecedentes policiales y diversas condenas. Una de sus especialidades es el denominado "vuelco", que en el argot policial significa el robo con violencia entre narcotraficantes.