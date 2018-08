Juana Rivas: "Voy a hacer lo posible para que mis hijos vuelvan, no pararé"

Juana Rivas, la vecina de Maracena (Granada) a la que un juzgado ha condenado a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores, ha asegurado que hará todo lo posible para poder regresar a España con sus dos hijos, con los que se reunirá mañana en Italia, donde viven con el padre.

En declaraciones a Efe, Rivas ha explicado que se siente "muy feliz" porque este miércoles volverá a ver a sus dos hijos, que conviven con su padre, el italiano Franceso Arcuri, desde que ella los entregó en agosto pasado tras pasar con ellos casi un mes en paradero desconocido.

"Va a ser estupendo", ha apuntado Rivas, que hoy ha partido desde el aeropuerto de Granada a Cerdeña para reencontrarse con sus hijos, con los que pasará quince días.

"Voy a hacer lo posible para que mis hijos vuelvan. No voy a parar y si vosotros me ayudáis, no hay otra que esto se resuelva", ha recalcado Juana Rivas, que antes de embarcar ha asegurado que se siente cada vez más fuerte pese a que hay "días más malos".

"Me alegro mucho de que la gente respondiera tan rápido y que hagan posible mis vacaciones con mis hijos, estoy muy feliz", ha resumido Rivas.

Estas declaraciones se suman al comunicado que ha hecho público esta mañana, antes de partir a Italia, en el que ha dicho que sigue la batalla que inició el 18 de mayo de 2016, cuando se trasladó de Italia a España "buscando protección y ayuda" para salir de los malos tratos por los que ha denunciado a Arcuri.

"Lo que me hace seguir adelante, por encima de todo, son mis hijos y la necesidad de garantizarles una vida libre de violencia y digna de ser vivida", ha explicado esta madre condenada por dos delitos de sustracción de menores.

El Tribunal de Cagliari, encargado de decidir sobre la custodia de los dos menores, ratificó el encuentro entre la madre y sus hijos el pasado 6 de agosto y pese a conocer la condena a cinco años de prisión impuesta a Juana Rivas.

Juana Rivas podría incluso ampliar estos primeros quince días en compañía de sus hijos por un acuerdo oral alcanzado con Arcuri, según explicó a Efe su abogado, José Estanislao López, que recordó además que se quedará en Italia hasta la vista definitiva por la custodia de los menores que se celebrará el 26 de septiembre en el Tribunal de Cagliari.

Rivas ha sido condenada por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada a cinco años de cárcel y a seis de inhabilitación para la patria potestad de sus dos hijos por permanecer en paradero desconocido el verano pasado junto a ellos para no entregárselos al padre.

El fallo, frente al que ha anunciado un recurso de apelación ante la Audiencia, le condena a pagar las costas procesales, incluidas las de la acusación, y a indemnizar con 30.000 euros a su expareja y padre de sus hijos, condenado en 2009 por maltrato y al que volvió a denunciar en 2016.