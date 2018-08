Rescatan cerca de 60 perros en una finca de Telde en un caso de síndrome de Noé

El equipo de Salva un Podenco acudió a una finca del municipio grancanario de Telde, donde un señor de avanzada edad ayudaba a los perros que encontraba en la calle en un caso extremo de síndrome de Noé.

"No les faltaba el pienso y el agua. Pensaba que estaba ayudándolos, pero no tenía medios para poder recibir a cerca de 60 perros", cuentan desde la asociación que notifican que el estado general de los animales no era malo, pero que tenían muchas pulgas y garrapatas, además de hembras embarazadas y algunas camadas de bebés.

"Esto es una prueba de que por culpa del buen clima, en Gran Canaria, la incidencia de camadas incontroladas es superior a cualquier otro lugar del mundo, ya que el buen clima favorece un mayor número de partos. Además, se agrava por la singularidad de estar aislados, rodeados de agua. Y encima tenemos el récord de animales abandonados por habitante, de toda España. Con esa triple combinación, se puede afirmar que las islas Canarias son el peor sitio del mundo donde abandonar un animal. Es importante educar a los ciudadanos en la esterilización, ya que, especialmente en los gatos tienen un crecimiento exponencial, año tras año", denuncia Leales.org.

El equipo de Leales.org ha habilitado un espacio en su página web donde se puede conocer el estado del caso y se detallan los puntos de recogida de pienso y otros artículos para ayudar a los perros rescatados.