Crimen en La Orotava (Tenerife) | Israel Rodríguez empleó un lazo para estrangular a su esposa Paula Teresa

La autopsia preliminar a los cadáveres de Paula Teresa Martín y sus dos hijas revelan cómo fueron las muertes. La madre, de 40 años murió tras ser asfixiada por estrangulación con un lazo, compatible con lo que los médicos conocen como cuadro de anoxia encefálica. En cambio, en el caso de las dos niñas, de cinco y dos años, la causa probable de su muerte, pendiente de confirmación, fue la de un cuadro compatible con la asfixia mecánica por sofocación, probablemente con una almohada o elemento similar. En cuanto al presunto autor, Israel Rodríguez Miranda, de 45 años, perdió la vida por asfixia mecánica por ahorcadura. Además, se da la circunstancia de que apareció con las manos atadas, como si tratase evitar no dar marcha atrás en su intención de poner fin a su vida.

En cuanto a la cronología de los hechos, todo apunta a que la familia estuvo horas antes del fatal desenlace disfrutando de una jornada de convivencia con otros miembros de la parentela. Fue el sábado, en horas de la noche, cuando al parecer Israel Rodríguez puso en marcha su plan para acabar con la vida de su familia y la suya, algo que parece ser podría estar planificando tiempo atrás. Es decir, pasó más de un día desde que ocurrió la tragedia hasta que fueron encontrados los cuerpos. Si no no se explica cómo vistieron a las niñas, como si fuesen a salir. Para ello, este militar asfixió a las dos pequeñas, mientras que a su esposa le fue suministrado algún tipo de sedante o alucinógeno y poco después la estranguló con un lazo. Luego se trasladó a otra dependencia de la vivienda donde se quitó la vida ahorcándose, no sin antes dejar una nota manuscrita en la que señalaba que tomó esta fatal determinación debido a los graves problemas económicos que le acuciaban, así como a la falta de ayuda por parte de su familia política.

Además, manifestó su deseo de cómo debían ser las honras fúnebres de su mujer e hijas. Pedía, entre otras cosas, que las niñas fuesen enterradas junto a su madre. El pasado martes llegaron a la Isla los padres de Israel, su hermano y una hermana, para acompañar a su hijo, nuera y nietos, procedentes de Zamora, en cuya capital son ampliamente conocidos.



Resultado definitivo

En cuanto al resultado definitivo de la autopsia no se conocerá hasta aproximadamente un mes y medio. La misma permitirá dilucidar qué tipo de sustancia pudo o no tomar Paula Teresa antes de morir. Fue precisamente la madre de esta mujer, que vivía al lado de las víctimas, la persona que avisó de que nadie contestaba en la casa. La Guardia Civil acudió, pidió permiso judicial para acceder, los agentes entraron por una ventana y hallaron los cuerpos sin vida. La mujer se extrañó al no tener noticias de ninguno de ellos a lo largo del domingo y la mañana del lunes. Luego llamó a la Guardia Civil que constató la veracidad de los hechos y alertó a la Policía Judicial. La Benemérita acordonó el lugar y los especialistas estuvieron trabajando todo ese día mientras se levantaban los cadáveres, al tiempo que se recogían muestras biológicas. Señalar que el perro de la familia también apareció sin vida en el cuarto donde estaban la mujer y las dos menores.

Por otra parte, este jueves 19 de julio a las 19:00 horas tendrá lugar una concentración en la plaza de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, del Foro contra la Violencia de Género en repulsa por estas muertes. La Delegación del Gobierno en Canarias, en relación con estos hechos, apuntó que "siguiendo el protocolo establecido para estos casos, es necesario avanzar en las pruebas que determinen las causas de los fallecimientos, esperar a los resultados finales de los informes técnicos, así como en los facilitados por todos los agentes implicados en la investigación". En este sentido, la Delegación del ha sido prudente y ha preferido no pronunciarse acerca de si se trata de un nuevo caso de violencia de género. Fuentes de este organismo han insistido en que no hay una confirmación oficial que determine que estas muertes son atribuibles a la violencia machista y han señalado que la investigación continúa abierta.



Gobierno de Canarias

En cambio, el Ejecutivo de Canarias atribuyó a un caso de violencia machista la muerte de la mujer de La Orotava, cuyo cadáver fue hallado en su vivienda junto al de sus dos hijas y su pareja. En un comunicado, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, trasladó sus condolencias a la familia y reafirmó el compromiso y apoyo del Ejecutivo a las víctimas de todaslas manifestaciones de la violencia machista.

El Ejecutivo considera en la nota que es absolutamente indispensable mostrar la repulsa social e institucional, unidad y colaboración, así como tolerancia cero hacia los agresores para poner fin a la violencia de género, "una terrible lacra social que debilita los pilares de nuestro sistema político y nuestra convivencia cotidiana, y que se fundamenta en una consideración desigual y desequilibrada de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, prejuicios sexistas, y actitudes discriminatorias en los más variados aspectos", remarcó Barragán.