La Policía Nacional advierte de un falso bulo sobre el secuestro de un niño en Canarias

Bajo el hastag de #StopBulos la Policía Nacional ha advertido de la aparición de un bulo en Whatsapp que informa sobre el secuestro de un niño en el sur de Gran Canaria.



Los agentes concretan en su cuenta de Twitter que que no ha habido ningún secuestro y pide a la población que no reenvíe cadenas que no estén contrastadas por fuentes oficiales.





?Circula por Whatsapp aviso por supuesto secuestro de este menor en el sur #GranCanaria. No ha habido ningún secuestro. ES UN BULO. No reenvíes cadenas y RECUERDA: solo informaciones directas de fuentes oficiales #StopBulos pic.twitter.com/xQVwJKbVrh „ Policía Nacional en Canarias (@polprcanarias) 6 de junio de 2018