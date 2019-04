'Luz quebrada', una visión femenina de la Guerra Civil en el teatro Leal

El teatro Leal de La Laguna será el escenario en el que se representará la obra Luz Quebrada, a cargo de la compañía Iguana Teatre, el día 27. Esta función se encuentra dentro de la programación diseñada por la Concejalía de Cultura y el Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna, que dirige Atteneri Falero. Las entradas, que tienen un precio entre 8 y 12 euros según ubicación, podrán adquirirse en la web www.entrees.es y la taquilla del propio teatro lagunero.

El espectáculo quiere ofrecer una visión de género del conflicto bélico, la guerra y la postguerra desde el punto de vista de las mujeres que lo han vivido y sufrido. En este caso, se centra en la Guerra Civil española y la represión posterior en Mallorca, pero con la intención de abarcar todas las mujeres y todas las guerras.

En el caso de la Guerra Civil, fue un hecho histórico decisivo en la España del siglo XX, con un golpe de estado que anuló los sueños de mucha gente. Supuso la ruptura total con el pensamiento más progresista y la regresión social; pero, sobre todo para las mujeres, quebró sus esperanzas de igualdad y libertad, con la idea de recluirlas al espacio familiar y cotidiano, pero también de los hombres que formaban parte de su vida.

Este espectáculo recupera algunas historias de estas mujeres que fueron a prisión, no tanto por sus ideas políticas, si no porque eran hijas de uno o mujeres de otro, y reivindica el papel de otras mujeres, activistas, fuertes y valientes, que se atrevieron a enfrentarse con los que las querían hacer callar.

Se pretende recuperar, de este modo, un pedazo de la historia de España que no parecía interesar mucho, porque no era la historia del protagonista, si no de los personajes secundarios que, asimismo, fueron objeto de una venganza y represión tan dura como la de sus compañeros, padres o hijos.