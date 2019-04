Chad Eaton y Bouet & Claudon llegan al García Sanabria con Plátano Rock

El Festival Plátano Rock regresa con su XIV edición con su propuesta artística a la Sala de Exposiciones del Parque García Sanabria, en Santa Cruz de Tenerife. Este año, las obras del norteamericano Chad Eaton Timber y de los franceses Bouet & Claudon serán las protagonistas de la muestra que estará abierta entre el 6 y el 25 de abril. La inauguración será el sábado, a las 19:00 horas. Esta muestra alrededor del mundo de skateboard cuenta también con una exposición colectiva de los autores canarios Airan de León, Left Martínez, Monteloco, Paula Calavera, Ione Domínguez, Cristina Temes, M. Laura Benavente, Maykel Lima, Laura Estévez y Sammyboy.

Bad Back es la retrospectiva definitiva del exquisito trabajo de los posters impresos en serigrafía a mano realizados por uno de los ilustradores más destacados de la escena norteamericana de la última década; el californiano Chad Eaton, mundialmente conocido por su alter ego y sus diseños icónicos para Element Skateboards: Timber. La exposición representa un viaje personal, visual y emocional por la obra de Chad Eaton desde sus inicios en 2006 hasta la actualidad. Un recorrido por su trabajo en orden cronológico que nos muestra la evolución de su estilo inconfundible y de los senderos que han tomado sus ilustraciones en esta última década. El objetivo es inspirar a los jóvenes artistas para que se atrevan a producir sus obras sin miedo y a explorar todo tipo de territorios para dejar que el destino marque su futuro.

It's all about the lines es el trabajo conjunto de dos reputados artistas, Mathieu Claudon (fotógrafo) y Etienne Bouet (pintor), ambos provenientes de la cultura urbana francesa y que en esta exposición rinden homenaje a algunos de los iconos más importantes de la cultura skateboard, así como a la arquitectura que nos rodea en nuestras calles, la pieza fundamental en toda cultura skateboard.

En su trabajo en conjunto tienen objetivo visibilizar las construcciones arquitectónicas más comunes o vulgares, que se escapan de la mirada general, a través de la creación artística sobre fotos. Con esta técnica, que se puede observar en su proyecto It's All About the Lines, priorizan la belleza de las líneas y de las formas través de la utilización de diversos colores intensos. En esta propuesta que llega al Plátano Rock, ambos autores muestran el vínculo entre la arquitectura y el skateboarding. Esta vez, este es el espíritu de las acuarelas utilizadas por los diseñadores y arquitectos de principios del siglo XX que nos inspiraron.