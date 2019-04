"El teatro debería ser materia obligatoria pues saca lo mejor y peor de la persona"

Miguel Rellán llega la próxima semana a La Laguna con 7 años. Rellán es la principal referencia dentro de un elenco de actores formado por nombres como Carmen Ruiz, Eloy Azorín, Juan Carlos Vellido y Daniel Pérez Prada para dar vida a una trama que está más de actualidad que nunca con la estafa y la corrupción como telón de fondo. Pese a licenciarse en Medicina, Miguel Rellán ha destacado desde hace décadas como un actor polifacético, de ahí que considere que "el actor nace, no se hace".

No es la primera vez que trabaja con el director de la obra, Daniel Veronese. ¿Son mejores las ocasiones en las que actor y director ya se conocen?

Está muy bien saber adaptarse a todas las circunstancias. Pero es cierto que es mucho mejor tener una buena relación con los compañeros, aunque no solo en este oficio sino en cualquier trabajo. Siempre es mejor trabajar con un amigo íntimo y en este caso, además, se trata de un amigo al que admiro profundamente. Es maravilloso, así que no puedo decir otra cosa más allá de ¿Dónde hay que firmar?

También es importante una buena relación con los compañeros. Más aún en una obra como esta, en la que pasan tanto tiempo juntos sobre el escenario.

Es importante hasta tal punto que creo que el teatro debería ser una asignatura obligatoria en el colegio. Y no solo para que los niños sepan quién era Ricardo III, sino porque el teatro es capaz de poner en juego lo mejor y peor del ser humano. El teatro promueve el trabajo en equipo, enseña a ser generoso, tolerante, a aguantar las manías de los demás, a condición de que los demás también aguanten tus manías, claro. El teatro enseña capacidad de sacrificio, ejercita la memoria, la gestión corporal? A mí me parece la piedra filosofal. Así que en el teatro yo procuro rodearme de compañeros que sean buenos profesionales y buenas personas porque, cuando echas a andar una producción, te comprometes con ellos para estar juntos durante dos años. Y durante ese tiempo hay que ser uña y carne. Yo creo que para dedicarse al teatro hay que ser buena gente, y que el sistema expulsa a quien no cumple esas normas.

7 años trata un tema bastante actual porque cada vez más se oyen casos de fraude a Hacienda. ¿Verá el público un reflejo de la sociedad actual?

Una de las misiones del teatro es reflejar la sociedad en la que nos movemos y, de alguna manera, todas las obras, hasta el teatro más escapista, son un reflejo de esta sociedad. En concreto esta obra relata la historia de cuatro empresarios jóvenes que han puesto en marcha una empresa tecnológica y les va maravillosamente bien, pero se llevan un montón de millones a Suiza y los pillan. Les van a caer siete años pero a uno de ellos se le ocurre que podría autoinculparse uno de ellos para que los otros tres se salven. Durante la obra tenemos encuentros con el público y le preguntamos ¿Cuál es vuestro precio?. A veces nos hacen confesiones, como la de un señor hace poco que nos contó que él se llevaba bien con sus hermanos hasta que su padre les dejó en herencia un pedacito de tierra. Como decía Winston Churchill, El dinero no cambia a las personas, las descubre.

¿Se le ocurre algún nombre propio en el que se puedan haber inspirado estos personajes?

La lista de corruptos en España es inaguantable. Lo peor es que está formada por personas como Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana? que son nuestros gobernantes, los que nos mandan. Lo que manda en el mundo es el dinero. Un príncipe de Arabia Saudí acaba de asesinar a un periodista y el mundo ha mirado para otra parte.

La figura del mediador que usted encarna también anda en boca de todos últimamente por la situación de Cataluña.

La palabra relator me parece una cursilería. Recientemente me ha concedido un premio la Asociación de Mediadores de España y a mí me parece una figura maravillosa. A diferencia de la Justicia, que condena a uno y es agresiva, la figura del mediador lo que pretende es que las dos partes queden de acuerdo, que los dos comprendan que la situación es la mejor para todas las partes. Este premio me lo dieron porque al colectivo le parecía que yo contribuía, con mi personaje, a la difusión de la figura del mediador. Es una figura más barata y menos enojosa que acudir a la Justicia, y con la resolución no hay culpable.

En 7 años se mezcla drama, comedia... ¿Hay que saber siempre sacar la parte cómica de cualquier drama?

Los seres humanos somos medio idiotas y necesitamos poner etiquetas a todo, pero la vida no entiende de eso y nos lo da todo mezclado. Hace poco estuve en un velatorio donde casi todo el mundo estaba a punto de hacerse pis encima por una tontería que se había dicho, por ejemplo. Daniel Veronese siempre procura hacer esa mezcla y en 7 años se combina thriller con la tragedia y con momentos de hilaridad.

Una crítica escrita sobre usted decía que "es uno de esos actores a los sienta bien cualquier personaje que encarna, y que tiene la virtud de hacer que parezca fácil lo que en realidad es muy difícil". En concreto, de este personaje, ¿considera que se trata de un papel fácil? ¿O qué destacaría de él?

Todos los personajes son difíciles pero es cierto que este ha sido de los menos complicados. En primer lugar porque psicológicamente no está definido y puede ser como el director y yo queramos. De hecho, en principio mi personaje iba a ser un poco como el teniente Colombo para que, así, contrastara con la oficina de última generación. Queríamos que no tuviera teléfono móvil, que escribiera en una libreta desastrosa y que pareciera fuera de lugar. Todos los personajes son difíciles pero creo que tengo varias cosas a mi favor: llevo muchos años en esta profesión y, como decían los clásicos, a estas alturas toco el violín más o menos. Toda mi vida he estado ocupado y preocupado por la interpretación y, si después de haber tocado tantos años el violín todos los días, no lo domino? Yo creo que un buen actor nunca está mal, en todo caso se equivoca.

Esta obra de teatro es una adaptación de una película hecha para la plataforma Netflix. ¿Qué opina de este tipo de herramientas para actores y directores?

Yo tengo poco de profeta. Steven Spielberg decía hace poco que no tenía ni idea de lo que iba a pasar en este sentido y yo me niego a pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Hace tiempo, el cine era una aventura y una película me daba vuelta a la vida. Ahora, hay que rendirse a la evidencia y plataformas como Netflix están llenas de programas maravillosos, las series son fantásticas, y se pueden hacer muchas películas.