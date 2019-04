La sonrisa como arma para la igualdad

Yuli habla con una sonrisa permanentemente adherida a su rostro, pero lo cierto es que no siempre ha sido así. "Mi vida ha sido un poco complicada y bastante dura y tras esta sonrisa hay una historia larga y triste", dice en el único momento de la conversación en el que le tiembla un poco la voz. La suya es la vida de cientos de mujeres trans que, como ella, celebraban el pasado domingo el Día Internacional de la Visibilidad Trans y estaban presentes ayer en el Cabildo de Tenerife, en el acto de izada de la bandera del colectivo como forma de visibilizar su lucha permanente por la normalización y por sus derechos.

"Yo me manifesté como mujer físicamente a los 11 años, pero siempre me crié como una niña", recuerda. "En casa nunca tuve que decir soy una niña, pero sí es cierto que en la sociedad tuve que ir más despacio porque recibí machaques por todos lados". Una experiencia que incluyó "la violencia de las calles y del Instituto" e incluso la violencia de género, "algo que marca la vida. Supe salir de todo eso sola y pude cambiar mi DNI a tiempo para que las instituciones y la ley me ampararan como mujer, porque si no tal vez no hubiera sido nada de mí".

Esa historia es la que le ha llevado a convertirse en presidenta de Transgirls Canarias, "para que todas las niñas de 3, 4 o 5 años no tengan que pasar por lo que pasé yo. Necesitamos igualdad y acabar con la exclusión y el apartheid laboral", uno de los principales caballos de batalla del colectivo, junto a cuestiones como la sanitaria. "En el tema del VIH a las mujeres trans se nos mete en el mismo paraguas de los hombres que mantienen relaciones con hombres", por lo que se hace necesario "un marco legal que nos proteja y siente las bases para el respeto", concluyendo que "debemos ser iguales en derechos, pero humanamente diferentes", señala Yuli Pérez.

En la misma línea se expresa Laura Duque, vicepresidenta de Libertrans, al apuntar la importancia de la ley Trans en Canarias, aún en trámite y que "confiamos en que se apruebe porque despatologiza y pretende la autodeterminación de la persona para que ninguna se sienta juzgada ni se cuestione su género, que debe ser una vivencia individual".

Su caso presenta indudables paralelismos con el de Yuli. Hace un año y medio "comencé con el tránsito, tanto médico como social. El inicio es lo más duro, porque al comenzar ese tránsito sin hormonas sufrí mayor transfobia", debido a que "cuando la gente te ve por la calle puede dar una apariencia errónea".

Con todo, "yo tenía muy claro quién era, pero no le había puesto un nombre hasta hace año y medio y me asusté, porque se suele asociar el colectivo trans con prostitución, desempleo...pero realmente no es así. Ni todas las mujeres trans nos prostituimos ni vivimos en situación de pobreza, pero es cierto que ese tipo de problemas abundan en el colectivo y se pueden conseguir mejores derechos para nosotras".

Derechos que pasan, entre otros aspectos, por ese nuevo Protocolo de Atención Sanitaria a Personas Trans, que entró en vigor el 23 de marzo, y que contempla la atención sanitaria a estas personas en cualquier etapa de su vida, haciendo especial mención a la realidad de la infancia y adolescencia trans, con cuestiones como el que un profesional sanitario (enfermera, médico de familia o psicólogo) acompañará a las personas transgénero a través del Servicio Canario de la Salud. Un documento que las propias asociaciones han calificado de "pionero" y "el más innovador del país". "Gracias a él no tenemos que esperar la buena voluntad de la gente", apunta Yuli Pérez, "sino que tenemos derechos y recibimos el trato que merecemos", remata con una nueva sonrisa con la que borrar un pasado con muchos momentos amargos y afrontar con valor el futuro y su lucha diaria.