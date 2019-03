La PCI se podrá prolongar dos años a un tercio de las familias que la reciben

Cristina Valido



"Tenemos una de las mejores leyes del Estado"

"La aprobación de esta nueva ley es importante porque garantiza derechos a las personas al mismo nivel que en sanidad o educación, lo que convierte a los servicios sociales en igual de exigibles. Además, recoge la actualidad después de 32 años de vigencia de la norma anterior que ya no respondía a un nivel de crecimiento y de desarrollo de los servicios. Ahora tenemos una de las mejores leyes en este ámbito del Estado, no solo porque recoge un catálogo de prestaciones y servicios para cada uno de los sectores y además ajustado a su coste real, sino que regula de una mejor manera la contratación de personal. Este catálogo sirve también para determinar el número de trabajadores de servicios sociales por habitante en los municipios, que en algunos de ellos no tenemos ni la mitad d e los que necesitamos".