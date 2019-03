Los detectives de la voz

Películas como CSI han puesto de moda los modernos laboratorios que colaboran con la Policía en la resolución de los casos más difíciles. Sin embargo, no hace falta irse a Miami o Las Vegas para conocer de primera mano este tipo de departamentos. La Universidad de La Laguna cuenta con un laboratorio de fonética forense desde hace unos cuatro años. Al frente del mismo se encuentra la catedrática de Lingüística General Josefa Dorta Luis.

"Nosotros atendemos todas las peticiones de peritaje de voz que nos llegan, siempre a través del Servicio General de Apoyo a la Investigación (Segai). Hacemos los informes y los remitimos al departamento que lo requirió", cuenta a la opinión de tenerife Dorta Luis, quien añade: "Nuestro principal cliente es el Instituto Canario de Análisis Criminológico, que periódicamente nos solicita periciales de voz. Estamos especializados como fonetistas en fonética acústica. Recibimos pruebas orales y, dependiendo de lo que se nos pidan, podemos determinar la edad, aunque realmente no nos interesa tanto este dato como que se trata de un varón o mujer. Dependiendo de la prueba emplearemos programas automáticos o semiautomáticos".

La catedrática de la ULL detalla cuáles son las pasos a seguir cuando les llega un caso. "Lo primero que hemos de comprobar es si no ha habido manipulación en la prueba. Una vez tengamos ese punto claro determinaremos si hay otras características lingüísticas. Siempre partimos de dos presupuestos. Uno, indubitada, la que contiene la voz del presunto delincuente y otra indubitada, que es la que grabamos y comparamos ya que el objeto final es saber si corresponde a la misma persona. En la dubitada aportamos todos los rasgos que escuchamos".

Una tabla de referencia

En cuanto a la diferencia entre el programa semiautomático y el automático, la principal estriba en que en el primero interviene el perito y en el segundo, se lleva a cabo una estadística con una tabla de referencia. Son datos de un recuento y el programa analiza si son de la misma persona.

El laboratorio de fonética forense de la Universidad de La Laguna ha perfilado de tal manera la lingüística que sus periciales permiten una localización diatópica, es decir, el lugar de procedencia de la voz a analizar, así como el perfil del hablante. "El léxico y la fonética son la parte en la que más inciden los jueces a la hora de valorar un informe emitido por este departamento. Por ejemplo, en el caso canario, un rasgo que nos caracteriza son las jotas aspiradas y la eliminación de las vocales finales. Por eso, una de las cosas que más se nos valora es el empleo de varios programas de voz", adelantó Josefa Dorta Luis, inmersa por estas fechas en una pericial para un juicio que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria.

"De un solo sonido es posible construir un perfil criminal. En el caso de Anabel Segura, su raptor se delató por una sola palabra. A partir de un dato certero sé es posible poner nombre al autor. En el caso de una voz simulada, nosotros no queremos hacer un análisis. Sin embargo, siempre hay un elemento que denota que se está manipulando una voz. Hemos hecho la prueba con una voz imitada y nuestros alumnos siempre aciertan", relató la catedrática lagunera, quien continuó: "Si es una voz ruidosa la podemos aceptar o no. Podemos limpiar, procuramos que no pierda sus características, ya que si la limpiamos mucho la dejamos muy metálica. No nos sirven las superposiciones de voces. El ruido puede importar o no, lo que queremos es que nuestros informes no nos lleven a errores. Que sean lo más objetivo posible".

¿Es posible dar un perfil del locutor? "Sí, mediante análisis objetivos para que el juez decida con los datos que le damos si el delincuente merece ser condenado o no. Para ello analizamos la melodía, la duración y la intensidad de la voz. En el caso de la desaparición de Anabel Segura se logró su resolución tras la intervención de un fonetista forense. Este especialista vino a la Universidad de La Laguna a impartir un curso de formación".

Josefa Dorta Luis, que lleva unos años realizando informes periciales, todavía recuerda uno, tal vez desagradable por el tipo de delito al que acusaban a la persona investigada: abusos sexuales a una hija menor de edad. "Recuerdo que un hijo del acusado se presentó ante el juez con una grabación de voz que decía pertenecía a su padre y la cual servía de base acusatoria. El juez, con buen criterio, le dijo que no dudaba de que este hijo no estuviese diciendo la verdad, pero que en aras del principio de in dubio pro reo tenía que solicitar un informe que corroborase que aquella voz pertenecía al presunto agresor sexual". "Tuve que subir a Tenerife II ya que esta persona estaba preso preventivo y grabar una cinta. El informe posterior arrojó con un 85% de certeza que ambas grabaciones correspondían a la misma persona", matiza la experta. Este informe sirvió para evitar que esta persona abandonase Tenerife II aunque fuese de forma condicional, concluye.



Acústica forense de la Policía Nacional



El laboratorio de acústica forense de la Policía Nacional es todo un referente a nivel internacional. Integrado en la Comisaría General de Policía Científica, está formado por un equipo multidisciplinar de expertos -físicos, lingüistas, fonetistas, logopedas e ingenieros de sonido- que dan la necesaria respuesta a la filosofía multienfoque que requieren las diferentes técnicas desarrolladas en laboratorio, siendo el sonido su principal objeto de estudio. Los especialistas de acústica forense son capaces de construir un perfil criminal a partir del habla, el sonido y sus elementos afines -grabaciones, equipos, sistemas o aplicaciones- consiguiendo "poner una identidad a una voz". Los expertos utilizan diversas tareas acústicas, como el análisis comparativo de habla con fines identificativos -técnica de especial complejidad debido al carácter variable de esa referencia biométrica- o el procesado de señal, destinada a la eliminación de ruidos, la recuperación de una voz simulada o el estudio de sonidos enmascarados en segundo plano. Cuando la pretensión fundamental es definir un perfil sobre ciertas características del locutor, los agentes utilizan la técnica del pasaporte vocal. Con ella se consigue delimitar un posible intervalo de edad, rasgos socio-educacionales, diatópicos (área geográfica asociada a su habla), hábitos o influencias exógenas sobre su voz (tabaquismo, patologías o consumo de drogas). En definitiva, contribuir a acotar o centrar las diferentes opciones e hipótesis que baraja el investigador. El origen del laboratorio se remonta a 1987. Desde entonces, la sección de acústica forense ha intervenido en varios casos emblemáticos y mediáticos como los secuestros de Anabel Segura o el de la farmacéutica de Olot. Además, las técnicas acústicas han permitido avanzar en la investigación de diversos secuestros, homicidios, casos de corrupción o terrorismo. Recientemente, su intervención ha resultado esencial en el esclarecimiento del homicidio de un octogenario ocurrido el pasado 2017 en Santander. El anciano falleció asfixiado tras ser maniatado, amordazado y abandonado al sufrir un asalto en un local de la ciudad cántabra, trasladándose los autores posteriormente hasta el domicilio donde, presuntamente, sustrajeron joyas y dinero de la caja fuerte. Tras una minuciosa investigación, con el apoyo de la colaboración ciudadana tras la difusión de la grabación de una llamada telefónica, los agentes detuvieron a los tres autores del crimen. El análisis de una llamada realizada al día siguiente del crimen permitió ubicar la posible área geográfica.