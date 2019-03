Cielos nubosos con chubascos para este domingo

Los cielos poco nubosos en aumento a nuboso por la tarde, con alta probabilidad de chubascos localmente moderados, predominarán este domingo en Canarias, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.



Temperaturas con pocos cambios o en ascenso en cumbres. Viento del noroeste flojo a moderado con predominio de las brisas en costas.



En el mar habrá componente norte fuerza 3, ocasionalmente 4, tendiendo por la mañana a variable 2 o 3. Marejadilla. Mar de fondo del norte de 1 metro. Aguaceros, ocasionalmente tormenta.





PREVISIÓN PARA ESTE DOMINGO POR ISLAS:LANZAROTEIntervalos nubosos, más abundantes en la segunda mitad del día que podrían dejar algo de precipitación, en general débil y dispersa. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento de noroeste de flojo a moderado, algo más intenso en zonas de interior.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):Arrecife 14 23FUERTEVENTURAIntervalos nubosos, más abundantes en la segunda mitad del día, no descartándose que puedan dejar algo de precipitación, en general débil y dispersa. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento de noroeste de flojo a moderado, algo más intenso en zonas de interior.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):Puerto del Rosario 15 22GRAN CANARIAIntervalos nubosos durante la madrugada, tendiendo a cielos nubosos durante la tarde, más abundantes en la zona oriental de la isla, donde podrían dejar alguna precipitación. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento flojo variable, con predominio del régimen de brisas en zonas de costa.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):Las Palmas de Gran Canaria 16 21TENERIFEIntervalos nubosos durante la madrugada, tendiendo a cielos nubosos durante la tarde, más abundantes en las zonas norte y este, donde podrían dejar alguna precipitación. No se descartan nevadas en cumbres centrales. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento flojo del noroeste, más intenso en cumbres centrales con predominio del régimen de brisas en zonas de costa.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):Santa Cruz de Tenerife 15 22LA GOMERAIntervalos nubosos más probables en el norte en las horas centrales del día, no descartándose que puedan dejar algo de precipitación. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento de noroeste flojo a moderado, algo más intenso en medianías y zonas altas. Brisas en las costas.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):San Sebastián de la Gomera 16 22LA PALMAIntervalos nubosos en el norte y este de la isla, que podrían dejar algo de precipitación en las horas centrales del día. Poco nuboso o despejado en el resto. No se descartan nevadas a partir de 2000 metros. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste de flojo a moderado, algo más intenso y girando a oeste en cumbres centrales. Brisas en costas del sureste.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):Santa Cruz de la Palma 14 20EL HIERROIntervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso al final del día. No se descarta que pueda haber algo de precipitación, en general débil y dispersa. Temperaturas con pocos cambios. Viento de noroeste de flojo a moderado.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):Valverde 12 17