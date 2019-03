Vertex desmiente a Sanidad y niega el acuerdo para financiar los fármacos

Frenazo a la euforia de las familias de los pacientes de fibrosis quística. Si el pasado miércoles el Ministerio de Sanidad informaba a la Federación Española de Fibrosis Quística de que había decidido autorizar la financiación de los medicamentos Orkambi y Symkevi tras llegar a un acuerdo con su fabricante, Vertex, ayer la propia farmacéutica desmentía, a través de un comunicado, la información emitida desde el Ministerio.

Así, Vertex niega haber alcanzado ese acuerdo, ya que no ha aceptado "el esquema propuesto, denominado pago por resultados, y las condiciones planteadas por el Ministerio", considerando que "no son factibles para una enfermedad como la fibrosis quística". Ese modelo implicaría que el pago que Sanidad realizara a la farmacéutica variaría en función del éxito que tuvieran los tratamientos en los pacientes, algo que "debido a la complejidad y naturaleza heterogénea de la enfermedad no es idóneo, ya que tanto su presentación como su evolución pueden ser muy variables de paciente a paciente, pudiendo tener necesidades médicas individuales diferentes", indica la farmacéutica.

De hecho, el laboratorio envió el pasado 8 de marzo una propuesta "diseñada especialmente para España que tiene en cuenta el presupuesto nacional y garantiza la predictibilidad presupuestaria para el Sistema Nacional de Salud, asegurando que todos los pacientes puedan beneficiarse sin limitaciones de estas terapias", una propuesta que incluía Orkambi, Symkevi y Kalydeco.

Sin embargo, y pese a la comunicación remitida desde Sanidad a la Federación, "seguimos a la espera de recibir todos los detalles de la propuesta del Ministerio y continuamos abiertos a seguir trabajando con las autoridades para encontrar una solución sostenible y equitativa que permita a los pacientes acceder a nuestros medicamentos en España", concluye el comunicado.

La opción de pago por resultados, tal y como explicó el Ministerio de Sanidad en la carta remitida a los pacientes, lleva condicionado la realización de una monitorización de la efectividad terapéutica y medición de resultados a través de la plataforma Valtermed por parte del Sistema Nacional de Salud. La determinación del paciente con respuesta positiva se realizaría por parte de un comité creado en cada comunidad autónoma con representación del laboratorio para garantizar la objetividad del seguimiento.

Después de que Canarias se comprometiera en diciembre de 2018 a garantizar la administración del Orkambi a los pacientes de fibrosis quística, la siguiente lucha de las diferentes asociaciones se focalizó en lograr extender el acuerdo a todo el territorio nacional. La aprobación el 20 de febrero de una moción en el Senado que instaba al Gobierno a garantizar los tratamientos suponía un aumento de la presión, después de que el Ejecutivo central hubiera rechazado hasta en cuatro ocasiones añadir los fármacos a la cartera de los servicios públicos. Así, el anuncio del pasado miércoles parecía el triunfo definitivo de las familias, que vuelven a encajar un nuevo revés tras el comunicado de Vertex.