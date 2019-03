Practican la primera eutanasia en el mar a un calderón malherido en Tenerife

Veterinarios del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre "La Tahonilla" han practicado este domingo la primera eutanasia en el mar a una hembra de calderón joven que fue avistada con una aleta seccionada a causa de una colisión con la hélice de una embarcación.



El veterinario de La Tahonilla, Santiago Mayans, que ha coordinado la acción junto con el Instituto de Sanidad Animal y Calidad Alimentaria (IUSA) de la Universidad de Las Palmas (ULPGC), Santiago Mayans, ha afirmado a Efe que practicar una eutanasia en el mar y en esas condiciones "es complicado" puesto que hay que cumplir un protocolo y hacerlo de forma "indolora" para que el animal no sufra.



"Se practicó en el mar porque era inviable trasladar al animal sin sedación previa", ha explicado Mayans, que ha insistido en que en todo momento se procuró una "eutanasia humanitaria".



Al calderón, ha relatado el veterinario, se le capturó con una red, una maniobra "nada fácil" que finalmente se pudo conseguir porque la lesión del animal hizo la operación menos compleja.





Great job done by DVM Santiago Mayans and his team. Veteriarians at Tenerife Wild Life Rehabilitation Centre. Fast and effective work to avoid pilot whale painful deadly injury after ship strike. VETs responsible for animal health and welfare. Congrats! pic.twitter.com/HlHGIbg8ss