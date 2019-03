"La gente empieza a despertar y darse cuenta de que internet no es un lugar tan seguro"

David Finn es doctor en Derecho por la Universidad de Harvard y experto en ciberseguridad. Fue fiscal federal en Nueva York y durante 16 años dirigió equipos de lucha contra el cibercrimen en Microsoft. Ahora es el director ejecutivo de CleanApps.org, organización que promueve el desarrollo responsable de apps.

¿Es posible construir una Internet "limpia y segura"?

Es posible y además es necesario que sea más segura. El modo en que vivimos en Internet no es sostenible. Sabemos que lo que estamos haciendo no funciona, pero creo que hay un camino por delante que ofrece perspectivas de éxito. Primero necesitas unas reglas y unas políticas claras sobre qué es lo que hace que algo sea aceptable y que sea fácil de manejar por los usuarios. Luego debe haber un cumplimiento con la legislación, que la gente pueda saber qué es peligroso y no funciona y causa daño y que haya medidas que se apliquen para evitar que eso esté ahí.

¿Y que se penalice?

Tiene que haber rendición de cuentas y unas consecuencias claras y en el ámbito del que hablamos eso se traduce básicamente en que se elimine lo que sea peligroso de internet. La solución que se plantea aquí es que tiene que haber unas reglas muy claras y todas las empresas de ciberseguridad tienen que poder trabajar en conjunto, reunirse, y de algún modo eso tiene que terminar en que esas "apps" que son peligrosas se eliminen realmente de los ordenadores para que la gente esté segura.

¿Es esa la filosofía de 'CleanApps.org'?

Somos una organización sin ánimo de lucro y nuestra filosofía es que todas las empresas responsables deberían de poder juntarse y trabajar en conjunto para lograr un equilibrio entre conseguir beneficios y a la vez proteger al consumidor.

Un estudio difundido por la Agencia Española de Protección de Datos ve "riesgos para la privacidad" de usuarios en software preinstalado en dispositivos Android...

Ese sería un poco uno de los objetivos que se podrían lograr si todas las empresas de ciberseguridad pudiesen trabajar en conjunto para conseguir entre todas que se pudiesen bloquear esas "apps" y que la gente esté segura.

Se dice que al usar un servicio gratuito, el usuario es el producto. ¿Somos conscientes de ello?

Cada vez un poco más. La gente empieza a despertar y a ser más consciente y a darse cuenta de que internet no es un lugar tan seguro porque empiezan a ver cómo sus datos, su privacidad, toda su información, de alguna manera, les es robada o apropiada.

Tim Berners-Lee, padre de la Word Wide Web, reclama en su 30º aniversario que los datos de los usuarios no se traten como mercancías porque son derechos o que se prohiba su uso con fines políticos. ¿Qué opina usted?

Tiene que haber un debate muy necesario a este respecto. Hay que definir una serie de estándares, pero ¿cuáles son esos estándares? Hay que trabajar para intentar definirlos a nivel global.

¿Cuál cree que es el colectivo más vulnerable: los niños, con móvil a edades cada vez más tempranas, o los mayores?

Hay una gran parte de la población que es muy vulnerable, sobre todo mayores y niños, que son quizás quienes más sufren estas "apps" que pueden ser fraudulentas o engañosas. Creo que sería muy importante enseñar en las escuelas o mejorar la educación de consumidores, de modo que la gente fuese capaz de percibir los riesgos que hay detrás de presionar ese botón de instalación gratuita o de lo que sea.

Pronto habrá elecciones en España. ¿Puede ocurrir un caso en España como el de Cambridge Analytica? ¿Se puede influir en los votantes a través de las redes sociales y Whatsapp?

Es sin duda un problema gigante y con muchas expansiones y potencialmente puede afectar a España y a cualquier otro lugar.