Hacienda tendrá que devolver el dinero reclamado a los padres del Hispano Inglés

Victoria para las familias del santacrucero Colegio Hispano Inglés. El Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias (TEAR) ha notificado en los últimos días a los padres la resolución favorable a las alegaciones presentadas contra las reclamaciones realizadas el pasado mes de junio por la Agencia Tributaria. En ellas se ponían en entredicho las deducciones que las familias habían efectuado en sus declaraciones de la renta de sus aportaciones a Fundeca (Fundación Canaria Educación y Enseñanza), dependiente del propio centro.

El pasado año, Hacienda envió comunicados a aquellas familias que en 2013 habían llevado a cabo, asesoradas por el colegio, las deducciones de esas cantidades aportadas a Fundeca, alegando inicialmente que "dicha Fundación no realiza actividades de interés general, ni las aportaciones que se realizan a la misma se hacen con ánimo de liberalidad, sino a cambio de una contraprestación consistente en la mejora de la calidad educativa que reciben los hijos de los aportantes", razón por la que el Fisco consideraba que no procedían las deducciones practicadas en la declaración de la renta, poniendo en marcha el proceso de reclamación de cantidades a cerca de 300 familias de alumnos y exalumnos del Colegio Hispano Inglés.

De hecho, la gran mayoría de los padres optaron por abonar las cantidades reclamadas (en torno a 250 euros por alumno, bien de forma directa o bien a través de aval), a expensas de que las reclamaciones continuaran produciéndose en los siguientes años (referidas a los ejercicios de 2014, 2015 y 2016), iniciando en cualquier caso un procedimiento de alegaciones contra esa resolución de la Agencia Tributaria. En torno a unas 30 fueron gestionadas directamente por Miguel Cabrera Pérez-Camacho, abogado del propio centro, que reconoce que "estamos muy satisfechos de que se hayan atendido nuestras alegaciones y se haya reconocido que los padres practicaron correctamente la deducción y que las cosas se hicieron bien desde el primer momento", de manera que "ahora habrá que proceder a la devolución de las cantidades que se han cobrado".

Un dictamen incuestionable

La resolución adoptada por el TEAR, que anula el acuerdo impugnado y reconoce el derecho a la devolución de las cantidades ingresadas a la Agencia Tributaria con sus correspondientes intereses, no deja apenas resquicio para las dudas. Así, y entre otros aspectos, el Tribunal considera que "en los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho (Hacienda, en este caso) deberá probar los hechos constitutivos del mismo. Ahora bien, de ahí a afirmar, sin más, como hace el acuerdo de liquidación, que será el contribuyente el que deba demostrar los hechos que la Administración no ha considerado suficientemente justificados va un trecho". De esa forma, el hecho de que Fundeca cumpliera, al menos de manera formal, con los requisitos exigidos por la normativa para que se pudieran deducir las aportaciones realizadas, exime a las familias de demostrar nada más allá que los propio pagos de las cantidades entregadas durante el curso correspondiente.

Por otro lado, el Tribunal considera en su fallo que, en las reclamaciones de cantidades llevadas a cabo por la Agencia Tributaria, "determinadas cuestiones relevantes no se acreditan o no han sido objeto de análisis", como la conclusión de que Fundeca no realizaba actividades de interés general o que financiaba varios servicios que el colegio prestaba a sus alumnos, por lo que no se trataba de donaciones sino de aportaciones a cambio de una prestación. El TEAR concluye que "cabe plantearse si es procedente o no regularizar las deducciones por donativos cuando los contribuyentes han actuado de buena fe y quien incumple la normativa sustantiva es la entidad que percibe las aportaciones, cuestión ésta que ni siquiera se ha mencionado en el acuerdo de liquidación".

¿Recurso?

Contra esa resolución del TEAR cabría recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC por parte de la Agencia Tributaria, si bien Miguel Cabrera Pérez-Camacho apunta que "no es lo normal", de manera que, si no se presentara, Hacienda estaría obligada a comenzar a devolver los ingresos indebidos.

El fallo adquiere especial relevancia al ser el primero de este tipo que se produce en España, después de que la polémica generada tanto en el Colegio Hispano Inglés como en otros centros del resto del país propiciara una iniciativa del Ministerio de Hacienda para eliminar las desgravaciones por donaciones de los padres a los colegios concertados, al considerar que tras esos pagos existía una contraprestación que imposibilitaba la deducción. Ante ello, Ciudadanos, junto al Partido Popular y al PDECat, llevó al pleno del Congreso de los Diputados el pasado 24 de febrero una Proposición No de Ley (aprobada por el pleno) para evitar esa eliminación, instando también al Gobierno a acabar con lo que consideraban una "infrafinanciación" de la concertada para que no se tengan que realizar esas aportaciones privadas por parte de las familias.

Se abre la vía para otras familias

En cualquier caso, la resolución abrirá el camino a muchas otras familias del centro que habían optado por no iniciar ningún tipo de procedimiento de alegaciones contra la Agencia Tributaria y que, contando ya con los antecedentes de más de una treintena de fallos favorables, procederán a poner en marcha las reclamaciones que les permitan recuperar el dinero que Hacienda les reclamó de forma irregular.