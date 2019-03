"El oficio de componer canciones es un estornudo del alma"

Ida Susal es el proyecto de Julia Botanz (La Laguna, 1982). La cantante, intérprete y compositora protagonizó el concierto de clausura del ciclo Autoras, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Con dos discos publicados, la tinerfeña descubrió parte de su nuevo repertorio.

¿Qué se va a encontrar el público que quiera compartir en directo las experiencias musicales de Ida Susal en este formato casi desnudo?

Vengo en el formato plena, como yo lo llamo, pero no solo en acústico, sino con mi guitarra, tambor, una pedalera Loop Station con la que voy creando bucles, y un pad electrónico que acabo de incorporar al equipo. Sería un concierto desnudo en lo emocional, pero me encuentro muy acompañada en este formato. La parte más intensa esta vez es el conjuro que acompaña todos mis conciertos, y en este caso lo llamé Ave Fénix. Es una serie conciertos que comenzamos el verano pasado, y ya tenía pensando que en primavera, y como ya estaba en época de cambios muy grandes en Ida Susal, nueva formación, reconvertirnos en compañía también, invité a la gente a encontrarnos en este concierto como Ave Fénix. Para mi es un cierre de una época de cambios muy potentes, he hecho una revisión de todo, formas de trabajo y condiciones, de dinero,..., y con este formato yo sola quería ser capaz de meter mucha fuerza.

Ha publicado dos discos, CaraA caraB (2014) y el disco libro y DVD ...de mayor quiero ser (2017), ambos financiados mediante micromecenazgo, y cuando estuvo en el festival Womad, en noviembre pasado, anunciaba que para el próximo iba a ir probando como funcionaban en directo las canciones. ¿Presenta los temas nuevos en este concierto?

Haré tres canciones del primero y otras tres del segundo, y las iré presentando, y otras ocho o nueve que son nuevas, que tienen más percusión y electrónica, todo en directo. Serán tres y tres, y la nuevas, para que me conozcan y no se queden con ganas. La propuesta de mi música es aliarte con las canciones, empoderarte. El tercer disco va con mucha calma y lo de invertir el proceso es que yo lanzaba la campaña cuando ya tenía claro lo que quería hacer y grabar, pero sin haber hecho nada todavía, y ahora lo que quiero hacer es volver a casa, como hice el primero, me permite mucha más experimentación, mucha más comodidad con los colaboradores y demás, y seguramente lo mezclaré en el estudio de Jonás Superstereo. Y es que el crowdfunding tiene sus tiempos y es una presión que no quiero. Me pasó con el segundo y finalmente tuve que reinventarlo.

¿Y hacia donde camina la música de Ida Susal?

Sigue en la misma esencia totalmente de optimismo en general, introspectivo, empoderador, cosas muy sensibles pero siempre con un poder muy positivo, y sigo por ahí, de reivindicación social y feminista, y en la música decidimos irnos al siglo XXI. Incluyo arreglos electrónicos pero sigo igual, con ese mestizaje, con canciones que tienen muchos paisajes, porque yo nunca me quedo en uno.

Ida Susal escapa al concepto de tradicional de canción de autor, que también es una percha de estilo que en los últimos tiempos se contamina de otros.

Me gustó mucho que me dijeran que hago mestizaje de autor, y creo que es lo más acertado. Está el autor, pero el mestizaje en mi música es total, va mucho más allá.

¿Qué la motiva para componer?

El oficio de componer canciones es como un estornudo del alma, porque no hay una fuente, ni un proceso metódico, cualquier cosa que me desborde me sale así. Para el proyecto hay otras motivaciones. Y?en verdad, nunca tuve una carrera musical como objetivo.

Es hija de Rogelio Botanz y los inicios musicales, al menos en los escenarios, fueron de la mano de su padre.

Empecé con él acompañándolo en la banda, cuando no imaginaba que podría componer o cantar. Con 25 años empecé con ello, le di espacio al canto, y creo que todo fue surgiendo como por inercia: se ofreció un colega, al igual que me ocurrió después con Jesús Garriga, que cuando me quedé sin banda me animó a cantar sola, luego alguien me invitó a grabar un disco en su casa, y es ahora cuando me doy cuenta de donde estoy. Los primeros años eran una experiencia exótica, luego se convirtió en una motivación, y ahora ya como un trabajo, me he replanteado todo, porque hasta ahora no dejaba de ser una etapa de aprendizaje. Ahora hay una buena visibilidad y lo que me ayudado mucho es el concepto de los conjuros en cada concierto. Cada concierto tiene una energía, y es una propuesta de vivir la música de manera muy intensa, lo cambia todo. Soy mucho de engatusar al público e invito a la gente a meterse en cada canción y en cada concierto. Y?ese concepto hace que cada actuación sea distinta, y todo sea más enriquecedor.