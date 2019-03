Lolita Flores llega al Teatro Guimerá con la obra ´Fedra´, de Paco Bezerra

Después de su exitoso estreno en la 64 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Fedra, de Paco Bezerra, llega a Tenerife. Esta producción de Pentación Espectáculos y del Festival de Mérida estará en el Teatro Guimerá el 5 y 6 de abril a las 20:30 horas.

Luis Luque dirige esta obra basada en la tragedia Hipólito de Eurípides, al frente de un reparto formado por Lolita Flores, premiada el pasado 18 de febrero con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Juan Fernández, Críspulo Cabezas, Michel Tejerina y Tina Sáinz.

Fedra, la reina de la Isla del Volcán, está enferma: ni come ni habla ni duerme. Los médicos son incapaces de averiguar el origen de su padecimiento y el país entero anda preocupado por su estado de salud. Algunos dicen que se ha vuelto loca. Otros, que las largas ausencias de su esposo, el rey de la isla, han terminado por devastar y asolar su corazón, pero nadie conoce la verdad y todos se equivocan. Y es que la gran responsable de la dolencia de Fedra no es otra que una pasión que la atormenta desde hace tiempo y que ya no puede reprimir más; un erotismo inmoral e impúdico, un deseo violento e indómito, un amor prisionero e indecente.

El amor, en muchos casos, es sinónimo de dicha y felicidad, pero, en otros, es también tormento y grandísima condena (en especial cuando te enamoras de la persona que no debes). Pero, ¿cómo actuar cuando la razón y el deseo entran en conflicto? ¿Es más justo atender a lo que plantea el cerebro o a lo que demanda el corazón? ¿Qué debería pesar más? ¿Pensar o sentir?

Tradicionalmente, éste es el conflicto interno al que siempre ha tenido que enfrentarse Fedra, un personaje que, atrapado en las redes de la tragedia, se debate y no se puede decidir. Y esto mismo es lo que la ha terminado convirtiendo en un personaje un tanto inactivo, alguien que, incapaz de elegir, se decide por darle la mano a la muerte como la mejor de las opciones.