Denuncian una posible estafa en un centro para mayores de Candelaria

Antonio difícilmente podrá olvidar la decisión que tomó en enero de 2016, momento en el que decidió pedirle a la directora de la residencia de mayores Tu Hogar, en Candelaria, en la que vivía, que le ayudara a vender un piso de su propiedad, con el objetivo de obtener la liquidez necesaria para poder afrontar las cuotas del centro y vivir con cierta comodidad. Casi tres años después y envuelto en una enrevesada lucha legal, tanto el dinero como la vivienda han desaparecido y la frustración se ha convertido en la protagonista de la historia.

María Bello, su abogada, se ha convertido en la portavoz de esa pelea. "Como cobraba una pensión más bien baja, la directora le convenció de que ella le haría la gestión para la venta del piso", para lo cual Antonio le firmó un poder de representación que la facultaba para realizar los trámites en su nombre. Tras pasara varios mees sin novedades, Antonio decidió abandonar en diciembre de 2016 el centro, encontrándose la sorpresa, al llegar a su piso, de encontrárselo ocupado por una familia que aseguraba haberlo comprado. "Decidió entonces iniciar un procedimiento para reclamar el piso y me designaron a mí como abogada de oficio", poniendo en marcha una causa"inicialmente civil, pero que después pedimos su modificación a penal a través de una querella por apropiación indebida o estafa".

Tras varios meses en los que el asunto transitó entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, con los tribunales declarándose incompetentes y dilatando "de manera incomprensible" el proceso, en septiembre de 2017 se produce la citación a la directora del centro para declarar. Tras no acudir a varias convocatorias, el magistrado encargado del caso terminaría por dictar orden de busca y captura, tras lo cual "terminó compareciendo voluntariamente en enero de 2018".

Declaración

La tan ansiada declaración arrojaba aún más surrealismo a la situación. La responsable de la residencia reconocía haber vendido el piso por 40.000 euros a una empresa, que posteriormente lo revendió por 74.000 "y que se quedó con el dinero porque mi cliente nunca se lo había reclamado. Como él se había marchado del centro, le perdió la pista y no supo nada más de él, teniendo, supuestamente, una deuda con ella que faltaba por liquidarle y que jamás le había reclamado por ninguna otra vía".

Un requerimiento del juez para devolver los 40.000 euros parecía poner fin (al menos de manera momentánea) a la situación, especialmente cuando la responsable del centro presenta en el juzgado un documento de transferencia bancaria que justificaba haber consignado ese dinero en la cuenta del juzgado, "pero a finales de mayo nos informan de que ni había dinero ni había nada y que ese documento era falso".

"Lo increíble", continúa María Bello, "es que esta persona reúne todos los requisitos para adoptar una prisión provisional. Tenemos abierto el asunto de la supuesta estafa, dos posibles delitos de alzamiento de bienes, porque se le intentó embargar tanto el dinero que tenía en una cuenta como un coche, sin que fuera posible; y otro que ha aparecido durante la investigación por desobediencia al no retener la parte de su sueldo correspondiente para hacer frente a la fianza. Y sigue haciendo su vida normal porque la Audiencia Provincial confirma que no hay que poner medidas cautelares de ningún tipo". Fuentes municipales señalan que la denunciada tiene otros procedimientos abiertos, tanto por antiguos residentes como por ex trabajadores de diversos centros en los que ha figurado como administradora. Mientras, Antonio vive en un piso de alquiler al que puede hacer frente a duras penas, sin contar con el apoyo de su familia ("esta mujer también se aprovechó de esta circunstancia") y a la espera de que la Justicia le dé la razón y le permita recuperar lo que le pertenece.