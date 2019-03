´Lo and Behold´, la nueva propuesta del foro ´Enciende la tierra´

La Fundación CajaCanarias continúa mañana con el calendario de actividades del foro Enciende la Tierra 2019 con el visionado del documental titulado Lo and behold, reveries of the connected world (2016), dirigido por el actor y director alemán Werner Herzog, protagonista de la siguiente mesa de debate del foro, prevista para el jueves 28. La proyección, de entrada libre hasta completar aforo, tendrá lugar en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 20:00 horas.

A lo largo del metraje de Lo and Behold, Herzog examina el pasado, presente y futuro en constante evolución de internet, entrevistando a pioneros y profetas del ciberespacio como Elon Musk (cofundador de PayPal y Tesla), Bob Kahn (inventor de la IP o protocolo de internet) o el afamado pirata informático Kevin Mitnick.

Estas provocadoras conversaciones revelan la forma en que el mundo digital ha transformado la manera en que funciona prácticamente todo en el mundo real, desde los negocios a la educación, los viajes espaciales, la asistencia médica o el cómo gestionamos nuestras relaciones personales.

En esta nueva edición, el Foro Enciende la Tierra CajaCanarias aborda el concepto de "colapso", poniendo sobre la mesa algunas preguntas que determinarán nuestro futuro más inmediato. ¿Caminamos hacia una era postcapitalista? ¿Llegará el colapso? Si el sistema capitalista está centrado en lo inmediato, ¿seremos capaces de construir un sistema alternativo con altura humana?

Como ha analizado Wolfgang Streeck, esta lenta descomposición del sistema podría conducirnos a un "interregno ingobernable" en el que los ciudadanos quedarán abocados a su suerte. El punto de partida que el Foro Enciende la Tierra propone, en esta ocasión, a los participantes trata de buscar nuevas perspectivas, no solo económicas sino éticas, para conocer las amenazas que se ciernen sobre un modelo en crisis, intentando situarse en los posibles escenarios del colapso para aventurar las respuestas que podrán desarrollarse como sociedad.