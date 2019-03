La Policía Nacional da una charla en la ULL sobre protocolo de actuación en atentado terrorista

Un especialista de Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha impartido una conferencia relativa a como actuar en supuestos de atentado terrorista en la ULL. La exposición se llevó a cabo dentro del programa de la jornada sobre Protocolos y actuaciones en casos de emergencias en movilidades internacionales, que se desarrolló en el Aula Magna de la Facultad de Economía de la ULL el día 20 de marzo.

La intervención del especialista se centró en la lucha contra el terrorismo, esclareciendo las características propias y formas de actuar de los grupos terroristas de naturaleza nacional e internacional.

Por otro lado, se abordó la naturaleza de los fenómenos conocidos como AMOK, en los que, de manera previamente organizada, individuos de forma autónoma causan el mayor numero de bajas posible entre la población en un espacio corto de tiempo. Todo ello en escenarios alejados de zonas de conflicto como pueden ser centros comerciales, universidades o lugares turísticos.

Ante un supuesto de esta naturaleza, por parte del especialista de Policía Nacional, se dieron recomendaciones a los oyentes sobre como actuar, entre las que destacan conocer las salidas de emergencia del edificio; alejarse del foco de peligro, no detenerse a recoger pertenencias ni a tomar fotos o videos; en caso de que no pueda alejarse, ocúltese tras un muro u obstáculo; procurar alertar a otras personas; no hacer ruido; y avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando le sea posible hacerlo con seguridad, siguiendo sus indicaciones.

La jornada ha sido organizada por la Universidad de La Laguna, participando en la misma el especialista de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife.